Flor Vigna vs Mica Viciconte: fecha confirmada de la pelea

La historia entre Flor Vigna y Mica Viciconte no empezó en un ring, sino mucho antes, en la televisión. Desde aquellos años en los que se enfrentaban como capitanas en Combate, el reality de destreza física que marcó a toda una generación, quedó instalada una rivalidad que fue creciendo con el tiempo. Ahora, más de una década después, ese viejo duelo tendrá un capítulo inesperado en un duelo de boxeo que promete ser histórico.

El jueves se confirmó que ambas participarán en Párense de manos III, el evento de boxeo organizado por el streamer Luquitas Rodríguez. La cita será el 20 de diciembre en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán, un escenario emblemático que promete una velada a puro show.

“Una rivalidad de años, hoy tiene fecha de caducidad, Dos capitanas, Dos campeonas absolutas, se conocen mucho, se conocen bien, pero este 20 de diciembre, con un combate épico, pondrán FIN a la pica que cargaron durante mucho tiempo”, anunciaron desde la cuenta oficial de la velada, dejando en claro que la expectativa ya está instalada.

Flor Vigna no tardó en reaccionar. En sus historias de Instagram compartió el banner del combate y, con tono desafiante, escribió: “Esto será épico”. La artista ya sabe lo que significa estar en este tipo de eventos: en 2024 venció a la streamer Manuela QM en el estadio de Vélez, lo que le valió el reconocimiento de muchos que no la imaginaban en ese rol.

Lo curioso es que, hace menos de un año, Mica Viciconte fue clave en su preparación. Un video que se viralizó mostró a la guardavidas entrenándola con dureza: “Dale, huevo, huevo, huevo”, se la escuchaba gritarle mientras Flor hacía abdominales en el piso. La respuesta fue inmediata: “Dale, b..., es campeona la otra, la c... de tu madre”, retrucó Vigna entre risas y cansancio. En ese ida y vuelta quedó registrado el contraste entre ambas: Mica presionaba con su estilo competitivo y Flor se lo tomaba con humor, aunque no bajaba el ritmo.

El evento también contará con otras peleas que despiertan interés, como Manu Jove vs. Mariano Pérez, Coty Romero vs. Carito Müller, Tomás Mazza vs. Gero Arias, Maravillas Martínez vs. Pepi Staropoli, Gabino Silva vs. William Banks, C0ker vs. Perxitaa, Cosmic Kid vs. Mernuel y Espe vs. Dairi.

Lo cierto es que la atención estará puesta en el duelo más esperado: Flor Vigna contra Mica Viciconte, un cruce que deja atrás los sets de televisión para trasladar su vieja disputa a los guantes y al ring. ¿Quién se coronará?