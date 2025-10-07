Valentina Cervantes filtró qué famosas integran el chat de esposas de la Selección

Desde hace tiempo, el grupo de chat que reúne a las esposas y parejas de los futbolistas de la Selección Argentina se convirtió en una especie de leyenda moderna. Un espacio privado que, según los rumores, puede influir tanto en el ánimo del plantel como en la imagen pública de cada jugador.

Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, forma parte de ese selecto círculo desde que el mediocampista comenzó a vestir la camiseta albiceleste. En una reciente entrevista en el streaming Resu en vivo, la joven habló por primera vez de cómo funciona ese chat tan comentado y qué tipo de relación mantienen las integrantes entre sí.

Ante la consulta sobre si Tini Stoessel, próxima a casarse con Rodrigo De Paul, forma parte del grupo, Valentina Cervantes respondió con sinceridad y algo de picardía. “¡Ay! ¿Sabés que no sé? Tendría que chequear, pero debe estar”, comentó entre risas, esquivando con elegancia una de las preguntas más esperadas.

La periodista Nazarena Di Serio intervino con humor, insinuando que quizás la cantante podría sumarse al casarse. Sin embargo, Valentina Cervantes aclaró que no es una condición. “No, no hace falta que esté casada porque yo no estoy casada tampoco”, respondió con firmeza, dejando en claro que el grupo se define más por la convivencia futbolera que por los anillos.

Lejos de los conflictos o divisiones que se le suelen adjudicar, la joven describió al grupo con afecto. “Es muy lindo el grupo de las mujeres de la Selección”, aseguró, destacando la buena energía que reina entre las participantes y la camaradería que se genera en tiempos de concentración o torneos.

Además, reveló que las integrantes suelen organizar salidas cuando los futbolistas se reúnen por partidos o entrenamientos. “Ahora no se habla, pero más adelante sí se va a empezar a hablar”, comentó, dando a entender que la actividad del chat se reactiva al ritmo del calendario deportivo.

Valentina Cervantes también despejó un mito: nadie es eliminado del grupo. “Nadie echa a nadie”, remarcó, tirando por tierra las versiones que hablaban de tensiones internas.

Así, entre confidencias y risas, la pareja de Enzo Fernández dejó al descubierto algunos secretos del círculo más reservado de la Scaloneta, donde las verdaderas protagonistas son ellas.