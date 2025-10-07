Alex Caniggia se borró todos los tatuajes de su rostro: así quedó

El hijo del exfutbolista Claudio Paul Caniggia y de Mariana Nannis volvió a captar la atención de todos, pero esta vez no por una polémica, sino por una decisión estética que dejó a sus seguidores sin palabras. Alex Caniggia compartió en sus redes sociales el resultado del procedimiento con el que eliminó los tatuajes que llevaba en su cara, su brazo y su mano.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Alex Caniggia mostró parte del proceso junto al profesional encargado del tratamiento. En los videos, se lo ve con vendas en el rostro y el antebrazo, mientras explica los pasos que está siguiendo para borrar por completo las marcas que lo acompañaron durante varios años.

“Fuera los tattos, los uno con los uno, con mi amigo el doc”, escribió Alex Caniggia con entusiasmo en sus historias, dejando ver su satisfacción con el cambio. Su publicación rápidamente se volvió viral y generó todo tipo de comentarios entre sus seguidores, quienes se mostraron sorprendidos por la decisión.

El proceso de eliminación de tatuajes, que se realiza con láser, requiere varias sesiones y suele implicar cierta incomodidad. Aun así, Alex Caniggia se mostró decidido a completar el tratamiento y a renovar por completo su imagen, alejándose del estilo extravagante que lo caracterizó durante mucho tiempo.

En los videos compartidos, se puede apreciar a un Alex más sobrio, sin las marcas que antes ocupaban gran parte de su rostro. El cambio fue tan notorio que varios usuarios comentaron que parecía “otra persona”. Para muchos, este nuevo look simboliza una etapa distinta en su vida personal y profesional.

Mientras tanto, su pareja, Melody Luz, atraviesa un momento de tensión con el exmánager de Alex Caniggia, Fabián Esperón. La bailarina se mostró molesta al asegurar que él se atribuía méritos que no le correspondían y que “solo busca figurar”.

Lejos de entrar en polémicas, Alex Caniggia eligió enfocarse en su transformación y mostrarse contento con el resultado. Con su característico humor y actitud desafiante, el mediático parece decidido a dejar atrás viejas versiones de sí mismo y dar paso a una nueva etapa.

El cambio de imagen no solo impactó a sus fanáticos, sino que también marcó el inicio de un nuevo capítulo para una de las personalidades más llamativas del espectáculo argentino.