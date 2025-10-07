Tras su regreso a Argentina, Marley se refirió con dureza a la reciente ceremonia de los Premios Martín Fierro 2025, que estuvieron a cargo de Santiago del Moro. El conductor de "Por el mundo" no dudó en expresar sus críticas tanto sobre la elección de los ganadores como sobre la dinámica del evento.

En una entrevista con "Puro Show", Marley afirmó que el Martín Fierro presenta aspectos ilógicos, aunque también rechazó la idea de que un ganador no deba repetir por haber ganado el año anterior. "Estoy de acuerdo en el que el Martín Fierro es raro, hay cosas que no tienen lógica, pero también es ridículo decir que alguien no gane porque ya ganó el año pasado porque sino es una repartija de premios", sostuvo.

Además, el conductor puso en duda la transparencia de la selección de algunos ganadores: "Sospecho de muchos rubros que es así, que alguien pida una auditoría y vemos. En algún momento se tiene que aclarar". Estas palabras reflejan su inquietud sobre la posible elección a dedo de los premiados.

Marley critica los Martín Fierro 2025.

Los dichos de Marley hacia el desempeño de Santiago del Moro

En cuanto al desempeño de Santiago del Moro como conductor del evento, Marley recordó sus críticas previas y destacó una supuesta falta de autenticidad en la emoción mostrada. "La emoción de él fue rara. Si abro el sobre y veo que dice Marley, me emociono en el momento. Cómo voy a abrir el sobre, ver el nombre, leerlo y emocionarme 15 minutos después, eso es lo que hay que cambiar, no puede ser que todo el mundo sepa los ganadores y que tengas que actuar la sorpresa", explicó.

Finalmente, Marley reconoció que no disfrutó del evento tanto como de otras experiencias. "Lo hice ocho veces, si me toca de nuevo lo haré, pero la verdad que la pasé mejor en Japón que sentado ahí", concluyó, dejando en claro su desencanto con la ceremonia.