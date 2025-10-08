Así es la casa donde Morena Rial cumplirá la prisión domiciliaria con tobillera electrónica

Lejos del ruido mediático y de los lujos que alguna vez mostró en redes, Morena Rial podría pasar los próximos meses en una casa humilde del barrio bonaerense de San Justo, donde cumpliría la prisión domiciliaria con tobillera electrónica. Se trata de una propiedad sencilla, ubicada sobre una calle de poco tránsito y muy cerca de la vivienda de una de sus amigas, elegida para que la joven permanezca junto a su hijo bajo supervisión judicial.

Según confirmó su abogado, Alejandro Cipolla, el domicilio ya fue informado al Juzgado de Garantías de San Isidro como parte del pedido formal. “Morena cumpliría su reclusión en una casa en San Justo, al lado de una amiga. Va a estar con su hijo y no podrá moverse sin autorización del juez”, explicó el letrado, que espera que la resolución se firme en las próximas horas.

Las cámaras del programa Puro Show se acercaron al lugar y mostraron detalles del entorno que rápidamente llamaron la atención. Según el informe, la vivienda funcionaría actualmente como pensión, y su puerta principal estaba cerrada con cadena y candado. “Acá había otro inquilino que estaría mudándose en las próximas horas, por eso tiene todas sus cosas en la puerta”, contó el cronista desde el lugar, al describir el movimiento en la vereda.

En las imágenes se aprecia una fachada modesta, con paredes en tonos apagados y una reja baja que da a la calle. El entorno, compuesto por casas bajas y pasillos angostos, refleja la vida de un barrio trabajador donde los vecinos se conocen entre sí. “Qué raro que venga acá”, dijo un hombre que vive en una casa lindera, sorprendido al enterarse de que Morena Rial podría convertirse en su nueva vecina.

El hombre también aseguró que la zona suele ser tranquila, aunque reconoció que en los últimos meses hubo algunos episodios de inseguridad. Ese detalle encendió la curiosidad sobre cómo será la convivencia en el vecindario una vez que la joven deje el penal de Magdalena y comience a cumplir su condena en ese lugar.

Por lo pronto, la mediática continúa detenida mientras el tribunal analiza su solicitud. Los abogados confían en que el fallo será favorable y que en cuestión de horas podrá trasladarse a San Justo, donde se instalará bajo estricto control electrónico y acompañada por su pequeño hijo.

De este modo, Morena Rial se prepara para una nueva etapa marcada por el aislamiento y la austeridad. Una realidad muy distinta a la exposición pública que la rodeó en los últimos años y que, esta vez, la obliga a enfrentar su situación lejos de los flashes y del mundo del espectáculo.