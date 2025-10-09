Las primeras imágenes de Thiago Medina luego del accidente: así se retiró del hospital

Después de casi un mes de lucha, Thiago Medina finalmente dejó atrás los pasillos del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. El joven, que permaneció internado 28 días tras un grave accidente en moto, fue dado de alta este jueves 9 de octubre al mediodía y se mostró emocionado por el cariño recibido durante todo el proceso.

Apenas cuatro días después de salir de terapia intensiva, Thiago Medina salió por la puerta principal del hospital acompañado por su papá y su hermana. Ante la presencia de cámaras, periodistas y vecinos que se acercaron a saludarlo, Thiago se mostró sonriente, caminando con esfuerzo pero decidido a comenzar una nueva etapa.

“Lo primero que pensé cuando me desperté fue tomar agua. Y ahora que me dieron el alta, lo que más quiero es ver a mis hijas”, expresó emocionado ante los medios. Conmovido, el joven confesó que la experiencia le cambió la manera de ver la vida: “Te cambia todo, te cambia la forma de pensar y de disfrutar”.

Durante su internación, Thiago Medina fue sometido a tres intervenciones quirúrgicas y su evolución médica fue favorable. “El equipo del hospital fue de diez, siempre estuvieron atentos y acompañándome en todo momento”, destacó, agradecido por la atención y el apoyo recibido.

Consultado por su futuro y los rumores de reconciliación con su ex pareja, Daniela Celis, madre de sus mellizas Laia y Aimé, Thiago fue claro: “Nunca dije que me iba a casar, pero si se da más adelante, se verá”. Sin embargo, dejó abierta la puerta a una nueva etapa familiar, ya que continuará su recuperación en la casa que compartía con su familia.

“Pensé mucho en mis hijas, en llegar a casa y estar con ellas. Ese fue mi motor para salir adelante”, afirmó Thiago Medina, que deberá mantener reposo durante las próximas semanas. Con humor, agregó que no volverá a subirse a una moto “por un buen tiempo”.

Antes de retirarse, Medina agradeció a todos los que lo acompañaron con mensajes y oraciones: “Gracias por apoyarme en este proceso tan duro. Acá estamos, saliendo adelante”.

Finalmente, reveló que tiene nuevos proyectos personales: “Estuve pensando en estudiar arquitectura. Apenas me recupere, le voy a dar para adelante”. Con esa determinación y una sonrisa, Thiago se despidió del hospital y volvió a su casa para reencontrarse con lo que más ama: sus hijas.