Tomás Yankelevich regresó al país en silla de ruedas tras la muerte de su hija Mila

El regreso de Tomás Yankelevich a la Argentina estuvo marcado por la tristeza y el silencio. Días después del fallecimiento de su hija Mila, el productor arribó solo al país tras un vuelo desde Miami. Las imágenes fueron difundidas en LAM (América TV), donde se lo vio en silla de ruedas, visiblemente afectado y acompañado por personal del aeropuerto.

“Hoy llegó Tomás Yankelevich, después de la tragedia que le tocó vivir en Miami al perder a su hija. Tomás viajó solo desde Miami. Llamó mucho la atención verlo solo, primero en el aeropuerto de Miami en silla de ruedas, y después también en Buenos Aires”, explicó Ángel de Brito, conductor del ciclo, al compartir el video del arribo.

Según contaron en el programa, el viaje tuvo un motivo muy íntimo. “Vino puntualmente a ver a su papá”, agregó De Brito, refiriéndose a Gustavo Yankelevich, quien también atraviesa un momento delicado. El productor televisivo, hijo de Cris Morena, mantiene un bajo perfil desde la tragedia y eligió reencontrarse con su familia en la Argentina para sobrellevar juntos el duelo.

El conductor también explicó por qué se lo vio con movilidad reducida. “Estuve preguntando a algunos amigos de la familia Yankelevich qué le había pasado y fue una cosa mínima. Me dijeron que fue jugando al pádel, así que lo operaron de ligamentos. Por eso no se puede trasladar por sí mismo. Se ve que se lesionó y está en rehabilitación”, aclaró.

En el estudio, Laura Ubfal sumó un dato llamativo sobre su viaje: “Lo que llama mucho la atención es que tenía pasaje en primera y había lugar, pero fue al asiento de la fila 26. Vino en turista. Se cree que es para pasar inadvertido”, contó la periodista, destacando el deseo de Tomás de mantener el perfil bajo y evitar cualquier exposición mediática.

El hijo de Cris Morena atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras la pérdida de Mila, de apenas 10 años. Su regreso al país simboliza el intento de buscar contención en el seno familiar y reencontrarse con su padre. En medio del dolor, eligió el silencio y la compañía de los suyos, mientras su madre continúa recibiendo muestras de afecto y apoyo de colegas y amigos del medio.

A pesar del hermetismo que rodea a la familia, su regreso generó una ola de mensajes de cariño en redes sociales. El público, que lo vio crecer dentro del universo televisivo de Cris Morena, acompañó desde la distancia con respeto. En tiempos donde el duelo se hace público sin quererlo, Tomás Yankelevich prefiere vivirlo en calma, cerca de su familia y lejos de los flashes.