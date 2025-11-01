Nicki Nicole y Lamine Yamal se separaron: cuáles son los escandalosos motivos

La relación entre Nicki Nicole y Lamine Yamal llegó a su fin y el anuncio sorprendió a todos. Ambos habían construido un romance que, desde el inicio, se vio atravesado por agendas exigentes, viajes constantes y un océano de por medio. Con solo 18 años, la joven estrella del Barcelona intentaba equilibrar su ascenso meteórico en el fútbol, mientras la cantante rosarina, de 25, seguía consolidando su carrera internacional.

La noticia de la ruptura trascendió gracias a Yanina Latorre, quien contó en sus redes que la conversación final entre Nicki Nicole y Lamine Yamal habría sido por teléfono. Según detalló, ella se encuentra en Buenos Aires y él continúa en Barcelona, una situación que habría generado múltiples tensiones en los últimos meses.

Aunque desde el entorno aseguran que la separación fue en buenos términos, la falta de tiempo para estar juntos y los compromisos profesionales podrían haber sido determinantes. De todos modos, la posibilidad de una reconciliación no está descartada: la propia periodista deslizó que podrían volver a verse cuando Nicki Nicole viaje a Europa antes de fin de año.

Sin embargo, el final no se explica solo por la distancia. En paralelo surgieron rumores que generaron todavía más ruido alrededor de la pareja. Una teoría que tomó fuerza en las últimas horas indica que Lamine Yamal habría tenido un encuentro privado en Milán con la influencer italiana Anna Gengoso, lo que habría profundizado el malestar.

El periodista Jordi Martín aportó detalles sobre ese viaje, asegurando que el jugador se trasladó en un vuelo privado junto a su círculo más íntimo. Una vez en Italia, se alojó en un exclusivo hotel donde, coincidentemente, la joven creadora de contenido subió publicaciones que parecían realizadas en la misma habitación.

Las pistas no terminaron ahí: la influencer acompañó uno de los videos con una canción de Carlos Santana con una letra sugerente sobre prohibiciones y amor oculto. Los seguidores detectaron la coincidencia inmediatamente y las especulaciones explotaron en redes sociales.

Para muchos fanáticos, el vínculo entre Lamine Yamal y Gengoso no es nuevo. Los rumores vienen circulando desde diciembre pasado, cuando fueron vistos caminando juntos por un reconocido centro comercial cercano a Barcelona. Desde entonces, cada coincidencia alimenta las sospechas de un triángulo amoroso.

Mientras el futbolista regresaba a España sin dar explicaciones y Nicki Nicole permanecía en Argentina, una publicación reciente de ella también llamó la atención: un video junto al hermano menor de Yamal interpretando “Waka Waka”, un guiño inevitable a Shakira y a las historias de infidelidad en la casa que ahora él habita. Con todos estos ingredientes, la ruptura ya se convirtió en uno de los escándalos del año.