Muscari: “Irreverentes es un manifiesto contra lo que significa ser viejo”

El paso del tiempo, los prejuicios y la mirada social sobre la vejez son el eje de "Irreverentes", la nueva creación teatral de José María Muscari, un director que una vez más se atreve a romper moldes.

“Siempre tuve mucha conexión con la gente de la tercera edad, no sé si viene por el vínculo con mi madre, con mis tías o mis abuelas. En realidad, dentro de mis espectáculos siempre hubo lugar para ellos”, explicó Muscari a Mejor Informado, al recordar cómo nació la idea de su más reciente proyecto.

La chispa surgió durante una reunión de trabajo, cuando alguien planteó una pregunta que lo dejó pensando: ¿qué pasa con aquellos intérpretes que nunca alcanzaron la fama y llegan a la vejez sin ser convocados? “Ahí pensé: obvio, tengo que ser yo quien los llame”, recordó el director.

De esa reflexión nació Irreverente, un espectáculo que le da visibilidad a quienes, a pesar de no ser celebridades, llevan toda una vida dedicada al arte. Para ello, Muscari lanzó un casting abierto para actores y actrices mayores de 60 años que no fueran consagrados pero sí profesionales.

“Hay una confusión: pareciera que la gente que no es famosa no es profesional. No. Tenían que ser profesionales, pero no famosos”, aclaró.

Más de 500 personas se presentaron y finalmente fueron seleccionados 20 talentos de entre 60 y 90 años, que hoy conforman el elenco estable de la obra. “Trabajamos durante un tiempo sobre los tópicos de la tercera edad y armamos este espectáculo que es una especie de manifiesto contra lo que significa ser viejo”, explicó el director, orgulloso del resultado.

Lejos de los estereotipos y la mirada melancólica sobre el envejecimiento, Irreverente se presenta como una puesta vibrante, energética y vital. “Ellos revierten todo prejuicio y muestran que envejecer también puede ser potencia, vitalidad y alegría”, concluyó Muscari.

