El fin de semana dejó una imagen cargada de ternura y alegría para la familia Ventura-Liuzzi. Antonio, el hijo menor de Luis Ventura y Fabiana Liuzzi, recibió el sacramento del bautismo en una ceremonia privada que tuvo lugar en Benavídez, rodeado de afecto y con la felicidad como protagonista. A sus 11 años, el niño vivió un momento muy especial junto a las personas más importantes de su vida.

El encuentro se desarrolló en la capilla Virgen del Carmen, un espacio que invita a la intimidad y al recogimiento espiritual. La decisión de Luis Ventura y Fabiana Liuzzi fue mantener un perfil bajo, sin grandes convocatorias, priorizando que el protagonista disfrutara el paso religioso acompañado por quienes lo sostienen día a día. El clima cálido del evento quedó registrado en cada imagen que luego se compartió públicamente.

Entre los asistentes se destacaron los padrinos elegidos, figuras muy queridas por la familia. La actriz Fernanda Vives tuvo el honor de ser madrina, mientras que Matías Luna, sobrino del conductor, asumió el rol de padrino. La presencia de Carlos, hermano de Luis Ventura y compañero inseparable en la vida del periodista, también fue clave en esta jornada que selló un vínculo de amor para siempre.

Luis Ventura compartió su emoción en redes sociales, donde expresó que, aunque fueron pocos en número, la ocasión estuvo atravesada por una profunda espiritualidad. Sus palabras reflejaron el fuerte significado del bautismo para él y su familia, que celebraron este paso con orgullo y gratitud.

Las fotos del festejo muestran a Antonio sonriente, posando junto a sus padrinos, sus padres y su tío. Cada retrato deja ver el cariño que lo rodea y el entusiasmo con el que fue celebrado su crecimiento dentro de la fe. Las amistades presentes destacaron la importancia del momento con palabras afectuosas.

Fernanda Vives también compartió su alegría en redes, agradeciendo la confianza y deseando un futuro lleno de sueños cumplidos para su ahijado. Su mensaje estuvo cargado de emoción y buenos deseos.

Este bautismo llega en un momento especial para Luis Ventura, quien recientemente revivió recuerdos profesionales junto a históricos compañeros de Intrusos en un reencuentro televisivo que dio que hablar. Sin dudas, un capítulo más dentro de un año lleno de instantes para atesorar.

Mirá a continuación las mejores postales del bautismo de Antoñito, una celebración inolvidable para toda la familia.