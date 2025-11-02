La situación judicial de Morena Rial atraviesa uno de sus momentos más tensos. La hija de Jorge Rial continúa detenida en la Unidad 51 de Magdalena, luego de que la Justicia le negara la prisión domiciliaria. A la espera del juicio por robo, la mediática volvió a ocupar el centro de la escena por un inesperado mensaje que le envió a Luis Ventura desde prisión, generando sorpresa y revuelo en vivo.

El tema salió a la luz en Polémica en el Bar (América TV), programa que viene siguiendo de cerca su causa. Mientras el panel debatía la decisión de la jueza Andrea Rodríguez Mentasti, el abogado de la joven, Martín Leiro, interrumpió el análisis con una declaración que tomó desprevenido al presidente de APTRA. “Luis, vos sabés que ella está arrepentida de eso, te lo digo yo. La causa se va a revertir. A partir de mañana va a estar en un pabellón común. Morena se dio cuenta de lo que significa estar acogida a un proceso penal”, expresó el letrado en plena emisión.

El comentario no cayó en saco roto. Ventura, visiblemente incómodo, decidió responder desde la calma, pero con firmeza. Antes, recordó el episodio que había marcado el distanciamiento con la hija del conductor de Argenzuela: “Rial me denunció por aprovechamiento psiquiátrico de un pariente de él y tuvimos que ir a una mediación por situaciones como en este programa, en donde se trataba el tema y yo participaba pero no era el generador. Tuve un incidente con la persona que está detenida, yo doy la noticia de su segundo embarazo, ella me abrazó y me lo contó con total alegría. Yo lo conté al aire pero ella lo malinterpretó. Me dijo un par de cosas que no me gustaron y me pidió que no hablara más”.

Leiro intentó acercar posiciones, pero Ventura fue tajante: “Mi relación no es con vos, doctor, con todo respeto, por eso opté por soltar a todos los Rial”. La frase cerró cualquier intento de reconciliación y dejó un aire de tensión en el estudio.

El intercambio reflejó que, pese al paso del tiempo, el vínculo entre Morena Rial y Luis Ventura sigue atravesado por reproches y heridas abiertas. Mientras la joven enfrenta su proceso judicial, el periodista dejó claro que no pretende retomar el contacto, marcando un nuevo capítulo en una historia cargada de conflictos familiares y mediáticos.