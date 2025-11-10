Mientras el país seguía pendiente del Superclásico, Franco Colapinto jugaba otro tipo de partido. Desde Brasil, donde había corrido el Gran Premio, el joven piloto argentino decidió entrar en juego con Dua Lipa, la figura internacional que se hizo presente en La Bombonera para disfrutar del partido.

La cantante británica había estado en La Bombonera invitada por Boca Juniors, y su visita desató un auténtico revuelo. Fascinada por la pasión del fútbol argentino, compartió en sus redes una foto junto a Juan Román Riquelme y escribió: “Me encanta la energía, es perfecta la gente”. Las imágenes no tardaron en volverse virales, pero lo que nadie esperaba era que el propio Franco Colapinto tomara la posta del comentario.

El argentino, que acababa de completar un fin de semana intenso en el circuito de Interlagos, dejó su sello con una frase tan corta como efectiva. Bajo la publicación del club, escribió: “Era ganar o ganar hoy. Lo que es la motivación. Que venga a alguna carrera”. Bastaron esas líneas para que las redes ardieran.

En cuestión de minutos, el mensaje recorrió el país. Los hinchas de Boca lo celebraron el hecho de tener dos grandes figuras de la actualidad como referentes de su club. Mientras los fans de Dua Lipa reaccionaban entre risas, sorpresa y memes, algunos se animaron a imaginar un cruce entre ambos. Pero no fue todo, ya que la relevancia más fuerte comenzó cuando todos comenzaron a vincularlos de forma romántica y palpitaron la posibilidad de una cita.

Dua Lipa, por su parte, siguió disfrutando su estadía en Buenos Aires. Desde el palco de Riquelme, aplaudió, cantó y se sacó selfies con los hinchas que no podían creer su entusiasmo por el Xeneize. Su paso por el estadio fue tema de conversación en los medios de todo el mundo y dejó en claro que la fiebre por Boca no entiende de fronteras.

Mientras tanto, Franco Colapinto continuó con su estilo descontracturado y sin temor a volverse viral. Desde San Pablo subió una historia celebrando con su clásico “Vamooooo” y dejó que los fanáticos deliraran junto a él por la contundente victoria.

Con apenas 22 años, Franco Colapinto volvió a mostrar su carisma fuera de las pistas. Es que más allá de la velocidad, el chico de Pilar demostró que también sabe acelerar en las redes… y que un simple guiño puede hacerlo tendencia en cuestión de segundos.