La noche de MasterChef Celebrity en Telefe se convirtió en una verdadera comedia televisiva gracias al encuentro entre Wanda Nara y Maxi López. El exfutbolista se sumó al programa y, en medio de la dinámica de platos medievales, sacó a relucir una divertida comparación que involucró a Mauro Icardi, esposo de la conductora del ciclo. Con ironía y picardía, el intercambio rápidamente se volvió el foco de atención.

Frente al jurado, Wanda Nara le preguntó a Maxi López si alguna vez había cocinado conejo. Él confesó que no, aunque sí lo había probado como comensal. Cuando Wanda aseguró que ella sí solía preparar esa carne, Maxi aprovechó la oportunidad para lanzar un comentario que hizo estallar las risas: “Yo llegué en la etapa medieval, me parece. No había nada: ni un tostado, ni una milanesa, nunca un conejo”.

Wanda Nara retrucó con humor, recordándole: “Después de vos tuve otro marido”. Fue entonces cuando Maxi López apuntó directo hacia Mauro Icardi: “Claro, a ese le cocinabas conejo”. La conductora se rió y siguió el juego, asegurando que Icardi traía conejos y que ella los hacía a la cacerola, como si vivieran realmente en la Edad Media.

Luego, en una entrevista individual dentro del reality, Maxi López remarcó su postura sin filtro: “Yo me llevé la peor parte, la medieval”. El comentario, lejos de generar tensión, reafirmó la complicidad que mantienen hoy en día, un contraste notable con los años de conflictos y escándalos mediáticos que atravesaron durante su separación.

Actualmente, la relación entre ellos parece estar en una etapa de armonía total. Aunque Maxi López espera un bebé con la modelo sueca Daniela Christiansson y mantiene su propia vida familiar, no duda en acompañar a Wanda Nara en esta experiencia televisiva y en demostrar que el vínculo por sus hijos está más fuerte que nunca.

La buena sintonía también quedó reflejada en la entrevista que realizaron juntos en Ferné con Grego, el ciclo conducido por Grego Roselló en YouTube y Telefe. Entre anécdotas y bromas, repasaron historias de pareja que, años atrás, habrían provocado titulares encendidos.

En esa charla, Maxi López recordó los comienzos de Wanda Nara en Rusia y bromeó sobre su estilo de vida de entonces, comparándolo con el presente lleno de brillo y fama. Un comentario más que reafirmó que, hoy, la historia entre ellos se cuenta con humor y la mirada puesta en adelante.