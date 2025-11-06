Las hornallas del MasterChef Celebrity volvieron a traer sorpresas, y esta vez el eliminado de la semana dejó a todos con un nudo en la garganta. Diego “El Peque” Schwartzman se convirtió en el nuevo expulsado del reality culinario y, como era de esperar, su salida no pasó desapercibida: hubo emoción en el estudio y un verdadero festival de memes en las redes.

El extenista, que venía ganándose al público con su simpatía y su esfuerzo, presentó un plato que no logró convencer al jurado. Después de una evaluación ajustada, Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis coincidieron en que la preparación no alcanzó el nivel esperado. El Peque lo tomó con madurez y gratitud, dejando una frase que conmovió a todos: “Me voy feliz por haber estado acá y haber aprendido tanto”, dijo entre aplausos y abrazos de sus compañeros.

El momento fue tan sentido que la emoción se trasladó de la cocina a las redes sociales. En X (ex Twitter), los usuarios transformaron la despedida en tendencia y convirtieron al deportista en protagonista de los memes más ingeniosos de la noche. Algunos compararon su eliminación con una derrota en Roland Garros; otros bromearon con que “el Peque se fue del horno antes de tiempo”.

Más allá del humor, los mensajes de cariño dominaron la conversación digital. “Se va el más tierno de todos”, “Un grande dentro y fuera de la cocina” y “Nadie lo reemplaza en el team buena onda” fueron algunos de los comentarios más compartidos bajo el hashtag #ChauPeque, que se mantuvo entre las tendencias durante horas.

Dentro del estudio, la reacción fue igual de emotiva. Wanda Nara, conductora del ciclo, se mostró conmovida por la despedida y destacó el espíritu positivo del extenista. Sus compañeros, entre ellos Sofi Gonet, Valentina Cervantes y Luis Ventura, lo despidieron con aplausos y palabras de aliento, destacando su energía y su buena predisposición durante el certamen.

La partida de Schwartzman deja un vacío en el grupo, pero también una puerta abierta: el repechaje. Aunque aún no hay fecha confirmada, en su despedida el Peque dejó en claro que no piensa rendirse. Prometió volver más fuerte y, fiel a su estilo competitivo, dejó una última sonrisa antes de salir del estudio.

De este modo, MasterChef Celebrity volvió a combinar emoción, talento y humor, confirmando que incluso las despedidas pueden convertirse en espectáculo. Y si algo quedó claro entre lágrimas y memes, es que el Peque Schwartzman se ganó un lugar en el corazón del público mucho más allá de la cocina.