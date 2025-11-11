Nada parece casual cuando se trata de Wanda Nara. Mientras Mauro Icardi vivía un reencuentro familiar con sus hijas en Buenos Aires, la empresaria protagonizaba otra postal viral a pocos metros de allí: un abrazo con Johnny Depp, el mismísimo actor que su exmarido solía mencionar como ídolo y referente.

La escena se dio este martes en los estudios de Telefe, donde Johnny Depp grabó una entrevista exclusiva para Cortá por Lozano. En ese mismo momento, Wanda estaba filmando MasterChef Celebrity y, según contó ella misma, no quiso perder la oportunidad de saludarlo. El resultado: dos fotos, un beso amistoso y un nuevo capítulo mediático imposible de pasar por alto.

“Un día casual en el canal. Gracias por tus palabras amables”, escribió Wanda Nara al compartir las imágenes en sus redes sociales. En cuestión de minutos, la publicación se llenó de comentarios y reacciones que oscilaron entre el asombro y la ironía.

En las fotos se la ve a Wanda con una camisa azul y pantalones amplios, mientras Johnny Depp, con su infaltable sombrero marrón y chaqueta de cuero, la abraza sonriente frente a las cámaras y los técnicos de producción. En otra toma, ambos aparecen tomados de la mano, posando con la naturalidad de quien se conoce de toda la vida.

El actor estadounidense llegó a la Argentina en un vuelo privado procedente de Los Ángeles para presentar Modi, su nueva película como director, centrada en la vida del pintor Amedeo Modigliani y con Al Pacino en el elenco. “Agradezco el cariño del público y la posibilidad de volver a un país donde se respira arte y cultura”, expresó durante la entrevista con Verónica Lozano, en la que se lo notó distendido y afectuoso.

La coincidencia entre ambos no pasó desapercibida en redes sociales, especialmente por la referencia sentimental que Mauro Icardi solía hacer del protagonista de Piratas del Caribe. Los memes y las comparaciones aparecieron enseguida, reforzando la idea de que las vueltas del destino en la vida de Wanda nunca dejan de sorprender.

Mientras tanto, Mauro Icardi optó por el silencio. En paralelo al revuelo digital, el futbolista se concentró en compartir tiempo con sus hijas, en un clima de calma que contrastó con el ruido mediático de las últimas horas.

Y así, entre abrazos de película y sincronías imposibles, Wanda Nara volvió a ocupar el centro de la escena. Esta vez no por un escándalo ni por un reality, sino por un cruce que parece sacado de un guion: Johnny Depp en Buenos Aires, y un encuentro que —más allá de la foto— promete seguir dando que hablar.