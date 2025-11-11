Cada movimiento de la China Suárez vuelve a despertar la atención, y esta vez no fue la excepción. Recién llegada a Buenos Aires junto a Mauro Icardi, la actriz confirmó que hablará por primera vez en meses en una entrevista con Antes Que Nadie (Luzu TV), el programa conducido por Diego Leuco. El anuncio, lejos de pasar inadvertido, ya desató debate en redes por el tono con el que sus entrevistadores promocionaron la nota.

El anticipo lo hizo el periodista Fede Bongiorno, quien escribió en X: “La China Suárez será la invitada mañana en #AntesQueNadie por LUZU TV”, acompañando la publicación con una foto de la artista. En minutos, el mensaje se llenó de comentarios que mezclaban expectativa, curiosidad y críticas hacia el equipo de Luzu por lo que muchos consideran una “entrevista demasiado amistosa” en medio del nuevo capítulo del conflicto con Wanda Nara.

La China llegó al país para cumplir con compromisos laborales y familiares. Además de la promoción de su película La hija del fuego, aprovechó el viaje para traer a sus hijos —Amancio y Magnolia Vicuña— y pasar unos días en la vivienda que alguna vez fue conocida como “la casa de los sueños” de Wanda Nara. Desde allí compartió imágenes que generaron aún más repercusión, alimentando las teorías sobre su convivencia con Icardi.

En medio de esta semana movida, visitará los estudios del canal de streaming de Nico Occhiato para dar una nota. Pero lejos de ser un anuncio positivos, tanto Diego Leuco como Mica Vázquez, Yoyi Francella y el Trinche, se mostraron incómodos con esta situación.

Para colmo, el Ejército de LAM los expuso al publicar el recorte de ese momento incómodo y estallaron los comentarios. “La cara de Yoyi por favor no disimuló nada, la amo”, “Re contentos los chicos pobres jajajaja cero obligados”, “Apagón a AQN”, “e cagan de risa de ella, tienen que disimular”, “Nadie la quiere y la Occhiato terrible garca enchufarse a los chicos que CLARAMENTE NO QUIEREN”, fueron algunos de los más destacados.

Ahora, con su aparición en Luzu TV a la vuelta de la esquina, la expectativa es máxima. Entre quienes esperan sus declaraciones y quienes cuestionan el tono “liviano” de la entrevista, todo indica que, una vez más, la China Suárez volverá a estar en el centro del huracán.