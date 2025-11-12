Detrás de las cámaras de MasterChef Celebrity se vivió una jornada que promete dar que hablar, aunque difícilmente llegue a la pantalla. Mientras se grababa la eliminación de Valentina Cervantes, una discusión entre Wanda Nara y La Joaqui alteró por completo el clima del programa y dejó a toda la producción en shock.

La información salió a la luz en Intrusos (América TV), donde Paula Varela detalló que el enfrentamiento fue tan fuerte que Telefe planea editarlo para que no se emita. “Esto fue ayer en la grabación, mientras se estaba despidiendo Valu Cervantes […] y en el momento que se graba la despedida, La Joaqui, que estaba en el balcón, ve y escucha cómo Wanda empieza a despedir a Valu Cervantes”, contó la panelista.

Según el relato, la conductora se mostró muy empática con la concursante: “Por supuesto, esto sí lo vamos a ver, qué le dice 'ay querida, queridísima, yo pasé por lo tuyo, te entiendo, dejar a la familia' y se pone en ese rol de mártir, de mujer de jugador”.

En ese momento, Varela aseguró que La Joaqui lanzó una frase en voz alta que descolocó a todos. “Y cuando bajan, Joaqui tira 'sí, la está despidiendo pero...', o algo así como no me supieron decir porque en el momento se empieza a armar el quilombo, pero le tiró en cara lo de Enzo Fernández a Wanda Nara”, relató la periodista sobre lo que desató la pelea.

El comentario habría surgido porque, según la panelista, La Joaqui se había enterado de supuestos mensajes entre Wanda y el futbolista. “Ella habría visto los mensajes de Wanda a Enzo. ¿Qué habría visto? ¿Cómo lo ha visto? Se los mostró Valu Cervantes, por supuesto. Yo no sé si fue por Instagram, si fue por WhatsApp. La verdad que esa info no la tengo. Sí que Joaquina lo sabe, tenía la info y se la tiró”, agregó Varela.

La tensión fue inmediata. El estudio quedó en silencio y Wanda Nara, visiblemente molesta, intentó sostener la escena sin salirse del papel de conductora. “Bueno, la cuestión es que cuando le dice eso, lo que me dicen es que realmente Wanda se descoloca porque estaban como en un momento emotivo y no se la vio venir”, remarcó la periodista.

Por ahora, la producción evalúa cortar toda la secuencia y dejar solo la despedida de Valentina Cervantes. Aunque en los pasillos se comenta otra posibilidad, que le hagan creer a los participantes que todo quedará resguardado pero finalmente se exponga la verdad de esta tensa pelea.