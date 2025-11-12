Lo que iba a ser una entrevista más terminó convirtiéndose en uno de los escándalos mediáticos de la semana. La China Suárez finalmente no participará del ciclo Antes Que Nadie (Luzu TV) y su ausencia desató una ola de versiones, acusaciones cruzadas y mensajes en redes que involucraron a periodistas, productores y al propio Nico Occhiato.

Según trascendió, la actriz habría pedido ser entrevistada por Nico Occhiato, el conductor de Nadie Dice Nada, en lugar de Diego Leuco, quien estaba pautado para llevar adelante la nota. La producción no aceptó el cambio y, ante la tensión, se resolvió suspender la entrevista. La decisión sorprendió incluso dentro del canal, que ya había anunciado su presencia para este miércoles.

Mientras los portales replicaban la noticia, la China Suárez decidió responder desde su cuenta en X. Primero apuntó a Yanina Latorre, quien aseguró que el enojo habría provocado que la actriz dejara de seguir a Nicolás: “Nunca lo seguí”. Pero lo más fuerte llegaría minutos después, cuando se cruzó con Laura Ubfal.

La periodista había escrito: “Nico Occhiato dejó sin nota a China Suárez. Ella sólo quería hacer nota si estaba él y con toda la promo ya hecha en Luzu no estará en el programa de Diego Leuco. Final... Que busque a sus voceros habituales”. La respuesta no tardó en llegar, y fue letal.

“Laurita, te sale el resentimiento por los poros siempre. Además repetís como lorito lo que te dicen y te dejás operar. También me comentaron los de prensa que estabas enojada porque querías una nota y dije que no. A ver si empezamos a hablar con la verdad…”, escribió la actriz, que luego redobló la apuesta con una confesión aún más filosa.

“Hace años que no te doy notas porque no respeto cómo te manejás. Ahora, cuando tuviste que escribirme para pedirme que reciba bien a tu hija que iba a trabajar en la serie que estaba filmando, no tuviste ningún problema”, lanzó, dejando al descubierto una historia privada contra Laura Ubfal que generó revuelo.

Asimismo, también, Fefe Bongiorno confirmó parte del detrás de escena: explicó que la prensa de la serie quería a la China en Luzu, pero que el canal ya tenía la semana cerrada y le ofrecieron un mano a mano con Leuco. Según su versión, fue el entorno de la actriz quien pidió la presencia de Occhiato, algo que la producción no aceptó.

La China, por su parte, cerró la polémica con una aclaración: “Nunca me enteré que estaba el ofrecimiento del mano a mano con Leuco y se lo dije. Hubiera aceptado de una”. Aun así, el conflicto ya estaba instalado. Entre acusaciones, versiones cruzadas y mensajes cargados de ironía, la actriz marcó que cuando algo le molesta no teme a la hora de dar la cara para evitar que la quieran dejar mal parada.