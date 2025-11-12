La visita de Johnny Depp al programa Cortá por Lozano, conducido por Verónica Lozano, generó un gran revuelo en Telefe. El actor estadounidense llegó al país para promocionar Modigliani, su nuevo proyecto cinematográfico, y el canal preparó una entrevista especial con medidas de seguridad muy estrictas. Sin embargo, una inesperada intervención de Wanda Nara terminó empañando el momento.

Mientras Depp se encontraba en el estudio, Wanda Nara, figura de MasterChef en el mismo canal, quiso aprovechar la ocasión para conseguir una foto junto al actor. Aunque su intención parecía inofensiva, su accionar provocó malestar tanto en la producción de Modigliani como en los directivos de Telefe, que consideraron que la conductora había desobedecido las pautas establecidas para el encuentro.

El periodista Adrián Pallares, desde Intrusos, fue quien reveló el conflicto: “Está todo mal con Wanda en Telefe, pero no por las hornallas ni las cacerolas, por Johnny Depp. Parece que había una cápsula de protección para él que la producción había preparado, y nadie podía invadirlo”. Según explicó, el problema surgió cuando Wanda Nara se acercó corriendo para sacarse la foto con el actor, rompiendo el protocolo que regía en el set.

El video del momento se volvió viral y dejó en evidencia la insistencia de Nara por lograr su retrato con el protagonista de Piratas del Caribe. Desde entonces, trascendió que en Telefe no habrían tomado bien la situación y que incluso algunos productores estarían reconsiderando su relación laboral con la empresaria.

A todo esto se sumó la incomodidad de Verónica Lozano, quien, de acuerdo con Karina Iavícoli, también se mostró molesta: “Además de que los capos de Telefe están enojados, Vero está re caliente. Wanda subió la foto justo durante la entrevista, y la nota quedó en segundo plano”.

El conflicto escaló aún más cuando los seguidores notaron que Johnny Depp nunca respondió el agradecimiento que Wanda publicó junto a la imagen. Horas después, la empresaria eliminó el posteo, probablemente al enterarse del enojo generalizado.

De esta manera, la postal que Wanda Nara consiguió tras correr para alcanzar a Johnny Depp terminó convirtiéndose en un verdadero dolor de cabeza. Ni Telefe, ni Verónica Lozano, ni la producción del actor habrían quedado conformes con el episodio, que expuso una vez más las tensiones detrás del glamour televisivo.