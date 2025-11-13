La reconocida chef y empresaria Maru Botana atraviesa un momento difícil luego de ser víctima de una estafa que la dejó con una importante pérdida económica y una gran desilusión. La cocinera había cedido su imagen a una constructora para apoyar una iniciativa solidaria, pero la obra prometida jamás se llevó a cabo.

El proyecto tenía un fin noble: en la zona de Las Heras, Mendoza, la Fundación Conin buscaba construir una cooperativa laboral y una pastelería donde jóvenes pudieran aprender un oficio y generar ingresos. Conmovida por la propuesta, Maru Botana decidió colaborar sin recibir dinero a cambio, confiando en que la empresa cumpliría con su palabra.

Según relató el periodista Luis Bremer en el programa A la tarde (América TV), la cocinera cedió los derechos de su imagen por dos años, valuados en unos 60 millones de pesos. “Le prometieron construir un salón de usos múltiples y una pastelería de 128 metros cuadrados. En 2021 le aseguraron que las obras comenzaban, pero el terreno sigue vacío”, detalló.

La situación se tornó más confusa cuando, en octubre de 2023, la empresa publicó en sus redes sociales que el proyecto estaba cerca de concretarse. “Abunda la emoción. Las chicas de Cooperativa La Maru ya se están preparando para poner manos a la obra”, afirmaban en su cuenta de Instagram. Sin embargo, nada de eso ocurrió.

Consultada por el mismo programa, Maru Botana explicó su decepción: “Les prometí a los chicos que esa obra se iba a hacer. Yo cumplí con todo lo que me pidieron para la publicidad. A cambio, solo pedí que concretaran la cooperativa. Se fue un socio, se disolvió la empresa y me dejaron sola”.

La denuncia ya fue presentada ante la Justicia, y el caso generó gran indignación por el trasfondo social del proyecto, que buscaba ayudar a niños y familias en situación de vulnerabilidad.

En medio de este conflicto, Maru Botana también compartió un mensaje muy emotivo en sus redes para recordar a su hijo Facundo, quien falleció en 2008 a los seis meses de vida. En su publicación, expresó el dolor que aún la acompaña y el amor eterno que siente por él.

Pese a las adversidades, Maru Botana se mostró agradecida por las muestras de cariño recibidas. “Gracias infinitas por todo el amor. Es el mimo más grande y necesario en estos días”, escribió ante el apoyo de sus seguidores.