Por primera vez en Argentina, la provincia de Neuquén será sede de una experiencia única en el mundo del arte con globos. Los reconocidos artistas venezolanos Francisco “Mr. Globo” y Cristian Avendaño unirán su talento en la Masterclass Argentina 2025, un evento que promete revolucionar la creatividad y las técnicas de diseño para profesionales y amantes del arte decorativo.

La cita será el 29 y 30 de octubre de 2025, en una jornada intensiva que combinará aprendizaje, inspiración y tendencias de vanguardia. Bajo el lema "No es solo una clase, es una experiencia transformadora", los participantes podrán explorar nuevas formas de expresión artística a través de los globos, fusionando estilos clásicos con las propuestas más innovadoras del mercado.

Durante la Masterclass, los asistentes aprenderán técnicas comerciales, herramientas creativas y estrategias para exposiciones de alto impacto, con el objetivo de potenciar su desempeño en el competitivo mundo del arte con globos. La propuesta está pensada tanto para decoradores experimentados como para quienes buscan dar sus primeros pasos en este campo artístico.

El encuentro, organizado por @globosur_neuquen y @paolatasistoplanner, contará además con la presencia especial de los artistas invitados @mr.globos y @decocris_art, quienes compartirán sus experiencias y secretos profesionales. Con esta iniciativa, Neuquén se posiciona como epicentro regional del arte con globos, abriendo un espacio para la creatividad, la capacitación y el intercambio entre artistas de toda Latinoamérica.

Mira la entrevista completa: