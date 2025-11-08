Benjamín Vicuña volvió a recurrir a las redes sociales para expresar un sentimiento que lo acompaña desde hace más de una década: el recuerdo de su hija Blanca. A través de dos historias de Instagram, el actor compartió una muestra de amor infinito que conmovió a sus seguidores, quienes siempre están atentos a cada gesto dedicado a la pequeña.

En la primera publicación, se pudo ver un ramo de rosas blancas, una elección cargada de simbolismo. La pureza y la luz de esas flores representan la huella que la niña dejó en su familia y en todos los que conocieron su historia. Sin agregar palabras, la imagen habló por sí sola, transmitiendo un mensaje profundo y emotivo.

Luego, Benjamín Vicuña compartió una foto inédita junto a Blanca cuando era apenas una bebé. En la imagen se los ve muy unidos, en un abrazo que retrata esa conexión tan especial entre padre e hija. Fue un instante detenido en el tiempo que, al hacerse público, volvió a llenar de emoción a quienes acompañan su proceso de duelo.

El posteo llegó en un momento particularmente sensible para el actor, en medio de los conflictos que mantiene con Eugenia “la China” Suárez por la crianza de sus hijos menores, Magnolia y Amancio. Los niños están actualmente viviendo en Turquía junto a su mamá y Mauro Icardi, y el actor lleva más de cuarenta días sin verlos, una situación que también impacta en su vida emocional.

La historia de Blanca continúa siendo una herida abierta que nunca cicatriza del todo. La niña falleció el 8 de septiembre de 2012 a los seis años, tras atravesar una neumonía hemorrágica que avanzó de forma repentina y agresiva. La situación conmocionó no solo al círculo familiar, sino al público que se mantuvo expectante durante los días en los que luchó por su vida.

Blanca había sido internada en la Clínica Las Condes de Santiago de Chile luego de presentar fiebre alta y síntomas respiratorios que preocupaban a los médicos. A pesar del esfuerzo de los profesionales de la salud y de los cuidados intensivos, la infección se extendió y terminó afectando varios órganos vitales.

El desenlace generó una enorme conmoción en Argentina y Chile, donde tanto Benjamín Vicuña como Carolina “Pampita” Ardohain contaban con una gran presencia pública. Desde entonces, cada aniversario y cada recuerdo compartido se transforma en una muestra de amor inquebrantable hacia la niña.

Más de diez años después, el actor mantiene vivo el legado de Blanca a través de gestos sencillos pero cargados de significado. Su nueva publicación vuelve a recordarnos que el amor de un padre no tiene final y que, a pesar del dolor, la memoria se convierte en el lugar donde los afectos permanecen para siempre.