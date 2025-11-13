Cuando el arte deja de ser un hobby y pasa a ser un problema

Hay quienes dicen que en tiempos de crisis todo está permitido. Otros, que la creatividad florece cuando las cosas se ponen feas. “La pintura prohibida” toma ambas ideas y las lleva al extremo: una obra de arte que es mucho más que una obra de arte, personajes que esconden más de lo que muestran y un contexto que no ayuda en absoluto a la estabilidad emocional.

La historia se mete de lleno en la vorágine del diciembre de 2001, cuando las decisiones impulsivas parecían la norma y cualquier plan podía transformarse en un caos absoluto.

Resultado: una tragicomedia donde nada es lo que parece, todo se complica y, aun así, dan ganas de seguir mirando.

Un elenco que no se guarda nada

El reparto es un viaje en sí mismo:

Pablo Vitulich, Paula Cortona, Leticia Pérez, Giselle Glinka y Pablo Cosa ponen el cuerpo en una trama llena de quiebres, secretos y pequeñas catástrofes cotidianas.

Las voces en off de Angela Spina y Pablo Hajdu aportan ese toque misterioso que hace dudar de todo.

La puesta de Gabriela Gaumet arma una experiencia visual donde cada detalle importa:

Dirección de arte de Alejandro Manriquez, iluminación de Barbara Treves, coreografía de Florencia Fernández, vestuario de Victoria Miño y fotografía y edición de sonido de Facundo Carrero. Todo orquestado bajo la escenografía y producción general de Viempo Teatro.

Una experiencia que pide ser vivida

“La pintura prohibida” mezcla humor ácido, situaciones absurdas y momentos inesperadamente tiernos, logrando que la historia pase del caos al encanto sin previo aviso. Es de esas propuestas que dejan la sensación de haber visto algo distinto, entretenido y con una personalidad muy propia.

Si diciembre del 2001 fue un torbellino, esta obra elige reírse un poco de aquello, revisitarlo sin solemnidad y convertirlo en un viaje artístico lleno de contradicciones deliciosas.

Funciones, entradas y cómo sumarse

Los domingos de noviembre de 2025 a las 20:30 en el Teatro Ámbito Histrión (Chubut 240, Neuquén Capital).

(Chubut 240, Neuquén Capital). Instagram: @lapinturaprohibida

WhatsApp: +54 9 2995 29-7210

Entradas disponibles en: teatrohistrion.com/event/39707

Si hay algo prohibido acá, probablemente sea perdérsela.