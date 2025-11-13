El mundo artístico atraviesa horas de profunda tristeza tras la muerte de Jorge Lorenzo, el actor que interpretó a Capece en El Marginal y que dejó una marca imborrable en cada producción que integró. La noticia se confirmó este miércoles por la noche a través de la Asociación Argentina de Actores, generando conmoción entre colegas, amigos y seguidores de su extensa trayectoria.

En un mensaje publicado en redes, la entidad expresó: “Con profunda tristeza despedimos al actor Jorge Lorenzo, de extensa trayectoria en cine, televisión y teatro. Acompañamos con nuestro afecto y respeto a sus seres queridos en este difícil momento”. La publicación se replicó rápidamente, reflejando el enorme cariño que despertaba en la comunidad artística.

Jorge Daniel Lorenzo había nacido el 23 de diciembre de 1958 y, con 66 años, seguía activo tanto en televisión como en teatro. Desde El Marginal, En el barro, ATAV 2 y también proyectos anteriores como Casi Ángeles, Son amores, Costumbres argentinas, 099 Central y El jardín de bronce, construyó una carrera sólida, diversa y profundamente respetada.

En cine también dejó una huella importante, formando parte de películas como La larga noche de Francisco Sanctis, Miénteme, La herida, Cargo de conciencia y La Rosales, entre muchas otras. Su recorrido escénico, además, abarcó infinidad de obras tanto comerciales como del circuito independiente, desde Potestad y La tempestad hasta Claudette, amor y tango o Las de Barranco. Incluso dedicó tiempo al teatro infantil, un espacio que disfrutaba especialmente.

Ante la repercusión de su muerte, PRONTO se comunicó con Natalia Bocca, su amiga cercana y también su prensa, quien confirmó los motivos del fallecimiento. “Estaba internado desde septiembre por un problema cardíaco. Pero luego se fue complicando con un tema respiratorio, etc”, explicó con dolor, recordando el proceso que enfrentó el actor en los últimos meses.

La relación entre ambos era profunda y de muchos años. “Jorge era un gran amigo… Nos hicimos muy amigos. Trabajamos en varios proyectos juntos desde hace años”, expresó con emoción, dejando en claro cuánto significó Lorenzo en su vida.

En sus redes sociales, Bocca también le dedicó unas palabras de despedida que sintetizan el vacío que deja su partida: "Te voy a extrañar mucho, querido amigo. Siempre en mi corazón".

La industria pierde a un actor talentoso y a una persona enormemente querida. Sus colegas lo despiden con respeto, y su legado queda vivo en cada personaje que interpretó con entrega y pasión.