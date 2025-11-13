La última gala de MasterChef Celebrity dejó a todos con la boca abierta… y no precisamente por los platos. Esta vez, el eliminado fue Luis Ventura, quien no logró superar un desafío que exigía precisión quirúrgica y terminó despidiéndose entre emoción, sorpresa y, claro, una lluvia de memes que dominaron las redes sociales.

El reto tenía un nivel altísimo: los participantes debían recrear recetas diseñadas por Tomás Treschanski, el chef argentino distinguido con estrellas Michelin. A Ventura le costró llevar a cabo este plato, que fue de los más complejos que se hicieron hasta el momento: una trucha confitada con curry verde y jengibre que puso a prueba su concentración y los dejó a todos al borde del colapso. El resultado no convenció al jurado y marcó su salida del certamen .

Lejos del personaje polémico que suele mostrar en televisión, Luis Ventura se mostró conmovido y agradeció la experiencia. Reconoció lo mucho que aprendió en estas semanas y destacó el compañerismo del grupo, una faceta que sorprendió incluso a sus seguidores. Desde su lugar en la conducción, Wanda Nara dejó la puerta abierta a un posible regreso al afirmar que pronto habrá repechaje y, para sorpresa de todos, se acercó a abrazarlo antes de partir.

Pero lo que realmente explotó fueron las redes. Apenas terminó el programa, X e Instagram se llenaron de memes que lograron transformar su eliminación en un fenómeno viral. Hubo de todo: usuarios comparando su trucha con titulares de Intrusos, otros recreando escenas de archivo con su clásica intensidad y varios adaptando frases históricas del periodista al universo gastronómico.

Las bromas sobre “la trucha de Ventura” se replicaron sin parar. Algunos imaginaron al chef Martitegui levantando una ceja como si estuviera reaccionando a una primicia de madrugada; otros mostraron a Ventura tomando notas como si estuviera por presentar un informe explosivo. La creatividad fue tan grande que el hashtag con su nombre terminó entre las principales tendencias.

Lo curioso es que su eliminación generó más movimiento digital que varias de sus exclusivas. Y eso dice mucho: Luis Ventura logra ser protagonista esté donde esté, ya sea en un estudio con su programa de espectáculos o peleando por un plato perfecto.

Por ahora, se despide con su sello de siempre: intensidad, sinceridad y un poco de drama. Pero en MasterChef nunca hay que dar nada por cerrado. Si el repechaje lo llama, no sería raro volver a ver memes sobre él… esta vez, tal vez, con un plato más feliz.