En una entrevista que buscaba ser distendida, el clima dio un giro inesperado cuando la China Suárez y Mauro Icardi dejaron entrever detalles inéditos sobre cómo se enfrentan a los momentos de tensión. La pareja, invitada a Otro Día Perdido, terminó revelando aspectos íntimos que no tardaron en convertirse en tema del día.

La conversación comenzó con humor, cuando Mario Pergolini quiso saber si el delantero tenía un costado más filoso del que dejaba ver públicamente. Sin dudarlo, Mauro Icardi respondió que sí, asegurando que incluso supera a su pareja en ese aspecto. La afirmación provocó risas, pero también abrió la puerta a una dinámica que, hasta ahora, ambos mantenían reservada.

El intercambio subió de temperatura cuando Mauro Icardi recordó, con una precisión milimétrica, el año en que se conocieron. Su comentario dejó sin palabras a la China Suárez, que no tardó en remarcar su capacidad para almacenar cada detalle. Entre risas, dejó en claro que su memoria no pasa desapercibida en la relación.

La escena terminó revelando más de lo que parecía. Ante la consulta de Mario Pergolini sobre si esa memoria prodigiosa tenía un costado menos amable, la China Suárez no dudó en intervenir. Con total sinceridad, aseguró que su pareja tiene un rasgo que a veces complica las discusiones: el rencor. La frase, espontánea pero contundente, sorprendió incluso a los presentes en el estudio.

Ese comentario abrió paso a un tema que ambos manejaron con naturalidad: cómo actúan cuando la tensión sube. Allí, Mauro Icardi reconoció que muchas veces prefiere el silencio como mecanismo de defensa. Explicó que, cuando algo lo incomoda, opta por tomar distancia hasta poder procesarlo sin enojo.

Lejos de exagerar, los dos coincidieron en que no son de dejar pasar días enteros sin hablar. Sin embargo, admitieron que ciertos intercambios requieren un tiempo prudente antes de retomar la conversación. Para ellos, ese espacio funciona como un amortiguador que evita que los roces escalen.

Finalmente, Mauro Icardi cerró el tema con una frase que condensó la dinámica: el silencio suele ser su refugio cuando algo no le cae bien, aunque siempre terminan reencontrándose para resolver lo pendiente. Entre risas, anécdotas y verdades sin filtro, la pareja dejó una radiografía inesperada de cómo enfrenta sus momentos más tensos.