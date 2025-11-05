Mario Pergolini confirmó su regreso definitivo a la emisora Rock & Pop, donde se convertirá en conductor permanente del emblemático programa "Ranking Rock & Pop". Su retorno se produce luego de haber participado en un programa especial por el 40º aniversario de la radio.

La emisora calificó esta noticia como "la noticia radial de los últimos años", destacando la importancia de traer de vuelta a una de sus figuras históricas. Pergolini conducirá la cuenta regresiva de las 40 canciones más votadas por los oyentes, que se emitirá todos los domingos desde las 10 de la mañana.

Rock & Pop y su comunicado

En un comunicado oficial, Rock & Pop resaltó: "Con su reconocida pasión por el rock y una forma única de contar la música, Pergolini imprime ritmo, contexto y mirada crítica a un clásico de la radio moderna: historias detrás de cada hit, anécdotas, sorpresas, estadísticas y la adrenalina de descubrir qué tema llega al #1 cada semana".

Este regreso se enmarca en la celebración de los 40 años de Rock & Pop, que invita a sus oyentes a participar votando sus canciones favoritas a través de los canales oficiales de la emisora, dando vida al ranking que ahora conducirá Pergolini.