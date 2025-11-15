La Bombonera volvió a transformarse en escenario de curiosidad internacional con la llegada de Noel Gallagher, quien decidió hacer una pausa en su agenda musical para conocer de cerca el mítico estadio xeneize. El músico aterrizó en Buenos Aires para los dos shows que Oasis brindará en el Monumental, pero antes de subirse al escenario eligió pasar por Brandsen 805 y dejó un puñado de imágenes que rápidamente se hicieron virales.

En medio del clima de entusiasmo que atraviesa al país por el regreso de la banda británica, el mayor de los hermanos Gallagher se dio un pequeño gusto: caminar sobre el césped del estadio y recorrer sus rincones más icónicos. Su visita tomó por sorpresa a los hinchas que estaban en el lugar, que no tardaron en acercarse para saludarlo y pedirle fotos.

El paso de celebridades extranjeras por la cancha de Boca ya se volvió una especie de ritual moderno. Desde estrellas del deporte hasta figuras de la música, como ocurrió recientemente con la presencia de Dua Lipa en el Superclásico, la Bombonera mantiene un magnetismo difícil de explicar. Su historia, su acústica particular y la energía que envuelve cada partido la convierten en una parada casi obligada para quienes desean experimentar la cultura futbolera argentina.

En el caso de Noel Gallagher, no se trató de su primera vez en ese templo del fútbol. Ya en 2016 había recorrido el estadio y posado junto al plantel que tenía a Carlos Tevez como capitán. Esta nueva visita, acompañado por personal del club y miembros de su equipo, mostró a un artista distendido, curioso y dispuesto a disfrutar el momento sin prisa.

El contexto tampoco pasaba desapercibido: la reunión de Oasis, tras años de tensiones y rumores, disparó una expectativa enorme entre los fanáticos argentinos. El país, siempre fiel al legado del britpop, agotó las entradas para los dos recitales en tiempo récord, reafirmando su conexión histórica con la banda.

Las presentaciones del 15 y 16 de noviembre en el Monumental prometen ser multitudinarias. Llegarán seguidores de todo el país para presenciar un acontecimiento que muchos creían imposible. Entre ensayos, preparativos y entrevistas, Gallagher encontró igual un hueco para acercarse al estadio que tanta fascinación despierta en las celebridades que visitan Buenos Aires.

Aun así, su itinerario no le permitirá vivir la Bombonera en su faceta más intensa. El recital del domingo coincide con el partido entre Boca y Tigre por el cierre del Clausura, por lo que el músico no podrá regresar para disfrutar del estadio colmado y en plena vibración futbolera. Su recorrido, al menos por ahora, quedará limitado a la postal tranquila de un mediodía porteño.