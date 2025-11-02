Pampita volvió a sorprender al recordar una historia que, aunque parecía perdida en el tiempo, demuestra que su encanto traspasa fronteras. En pleno programa de Los 8 Escalones, la modelo terminó siendo el centro de una confesión inesperada que la vinculó nada menos que con Luis Miguel, el artista mexicano que desde hace décadas hace suspirar a millones de fans en todo el mundo.

La situación surgió de forma espontánea, cuando su compañera y amiga Barbie Simons la mandó al frente en vivo. “Nunca le voy a perdonar a mi amiga Pampita que no le haya aceptado la invitación a salir a Luis Miguel”, lanzó divertida, dejando a todos boquiabiertos. El estudio estalló entre risas y curiosidad, mientras la conductora intentaba mantener la calma.

Barbie fue más allá y recordó con lujo de detalles cómo se había dado aquel encuentro. “A vos te tiró una rosa, ¿te acordás? Te miró, te fichó y te tiró la rosa. Me acuerdo perfecto. Después te invitó a salir”, contó, reavivando una anécdota que hasta ese momento se mantenía bajo llave. Entre risas y algo sonrojada, Pampita respondió: “No me acuerdo de nada. Soy muy fan de Luismi, estoy a punto de ir con la vincha que dice ‘Luismi’”.

Detrás de ese comentario distendido había una historia real que ella misma había confirmado años atrás en una entrevista con El Observador de Uruguay. Allí explicó por qué, pese a la insistencia del cantante, decidió no avanzar: “La verdad, tenía mucho levante, y yo soy muy romántica. No me quería enamorar de alguien que no iba a tener algo serio conmigo”.

Fiel a su estilo, Pampita dejó en claro que más allá del glamour o la fama, sus decisiones siempre estuvieron guiadas por el corazón. “Así como con él y con muchos famosos, siempre pensé lo mismo: si tenía fama de que no iba a tener algo en serio, no daba ni para tomar un café”, había dicho con absoluta sinceridad.

La revelación desató una ola de comentarios en redes, donde los fanáticos revivieron el episodio y aplaudieron la postura de la modelo. Algunos se sorprendieron por la naturalidad con la que habló del tema, mientras otros celebraron su decisión como una muestra de carácter.

Con esta anécdota, Pampita volvió a demostrar que no todo lo que brilla en el mundo del espectáculo la seduce. A veces, ni el mismísimo Luis Miguel puede cambiar el rumbo de una historia que nunca estuvo destinada a comenzar.