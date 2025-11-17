Para Maxi López, la espera de su bebé con Daniela Christiansson vino acompañada de una decisión que generó curiosidad desde el primer momento: el nombre. Y es que, según confirmó él mismo, no se trata de una elección tradicional sino de una apuesta fuerte que conecta con su historia reciente y con los lugares donde su familia formó raíces. El exfutbolista habló del tema durante su paso por Implacables (El Nueve), donde también contó cómo vive esta nueva etapa.

Por lo pronto, Maxi López se mostró entusiasmado con la dinámica familiar que volverá a cambiar dentro de poco. Frente a Susana Roccasalvo, recordó que desde el nacimiento de Elle encontró una rutina que lo vuelve a poner en modo padre full time. “Estoy entrenando a los chicos para seguirla, porque la vikinga va a ser un tema”, comentó entre risas, dejando en claro que la energía de su hija menor ya marca el ritmo de la casa.

En ese tono, el ex jugador de River también habló de lo que significó este tiempo compartido con Elle desde que llegó al mundo. “Me gustan los chicos, me gusta todo el tiempo que estoy pasando con Elle. Pasé prácticamente los dos años y medio juntos y ahora llega otro y de nuevo a dormir nada, a estar cansado, a cambiar pañales, pero esas son cosas que dentro del cansancio a mí me llenan y me gustan”, expresó, mostrando una faceta más íntima.

De este modo, la charla avanzó hacia el tema que todos esperaban: el nombre del bebé en camino. Cuando Susana Roccasalvo le preguntó de manera directa, Maxi López no dudó en revelar el misterio. “Sí, Lando. Es un nombre inglés”, confirmó ante la mesa del programa, habilitando la reacción inmediata de los panelistas.

Uno de ellos intervino de inmediato: “Como Lando Norris, el corredor de autos”. Y fue el propio Maxi López quien ratificó el origen de la elección: “Exacto, es un nombre inglés. Elle nació en Londres, entonces quería poner un nombre inglés. Como era nena, lo eligió la mamá, y ahora que salió varoncito, me toca a mí y le pongo un nombre inglés, así que estoy ya un poco ansioso”.

Esa explicación dio pie a otro de los puntos que atraviesan esta etapa: el equilibrio familiar que construyó con Daniela Christiansson y también con sus hijos mayores. Además de Elle, el participante de Masterchef es padre de Valentino, Constantino y Benedicto, fruto de su relación con Wanda Nara. Según él mismo ha contado en varias oportunidades, intenta sostener un vínculo cercano con todos y compartir tiempo con cada uno pese a sus rutinas de viaje y trabajo.

Por ahora, el foco está puesto en la llegada de Lando y en cómo ese nombre—corto, distinto y con un aire británico que lo identifica—termina de sellar un capítulo más en la vida familiar de Maxi López. Y si algo quedó claro en su paso por la televisión, es la mezcla de ansiedad, humor y ternura con la que transita este nuevo comienzo.