Hay relatos que llegan con el peso de una vida entera, y Gastón Pauls eligió volver sobre uno de esos instantes que definen un rumbo. El actor reveló cómo Marcela Kloosterboer y su mamá fueron decisivas en el momento más crítico de su adicción, una etapa que él describe como el punto exacto donde empezó su recuperación.

Desde hace años, Gastón Pauls decidió hablar públicamente sobre su experiencia con las drogas, no como una confesión tardía sino como una herramienta para quienes atraviesan situaciones similares. En ese camino, participó de charlas en Tucumán y acompañó la presentación del documental Nueve lunas, donde volvió a conectar con su historia personal y con los episodios que lo llevaron a pedir ayuda.

El actor retomó esta anécdota durante su paso por el streaming Después te explico (Bondi Live), conducido por Pedro Alfonso. Allí detalló cómo la presencia de Marcela Kloosterboer y su madre, Cristina —una reconocida psicóloga—, fue determinante cuando su consumo ya había superado todos los límites. Lo hizo sin dramatizar, pero con la honestidad que caracteriza cada una de sus intervenciones.

“Yo, después de varias noches sin dormir, en un momento el adicto tiene que decir 'estoy siendo derrotado'. Declararte derrotado es como ir contra la corriente. Tengo que declararme derrotado para empezar a ganar”, recordó Gastón Pauls, dejando en claro que ese reconocimiento fue uno de los gestos más difíciles de su vida.

El relato avanzó hacia un episodio clave que tuvo como puente a Agustina Cherri, su expareja. “Ese es el primer paso, decir 'no estoy pudiendo, estoy perdiendo 74 a 0 y van 10 minutos de partido'. Me pude declarar derrotado un día diciéndole a Agus, no puedo más, estoy enfermo, necesito ayuda”, continuó. Y agregó la frase que abrió el camino: “Agus me dijo, llamala a Cristina, que es la madre de Marcela”.

A partir de ese llamado, todo empezó a cambiar. “La llamé como podía y después me junté con ella. Ahí empezó mi recuperación. Toda la vida voy a estar agradecido con tu vieja, con vos, con Agus porque son esas personas que aparecen extrañamente en el camino y que no te están invitando a seguir consumiendo”, contó el actor, describiendo el impacto de aquella intervención.

Al cerrar la entrevista, Gastón Pauls volvió a mirar a Marcela Kloosterboer con un agradecimiento que todavía lo emociona. “Te están diciendo, 'mirá, por acá está todo mal y va a estar peor'. Así que mi recuperación tiene que ver directamente con vos, con tu vieja, a la que adoro y estaré eternamente agradecido”, concluyó. Un testimonio que dejó al descubierto cómo un gesto humano puede cambiar una vida entera.