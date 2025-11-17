Hay situaciones que quedan marcadas para siempre, y la China Suárez lo dejó claro cuando volvió a contar cómo fue aquel cruce inesperado con Wanda Nara en pleno escándalo mediático. En La Mañana con Moria, la actriz relató la escena sin filtros y revivió la tensión de esa noche en la que coincidió con Mauro Icardi y su entonces rival mediática.

La China Suárez estaba cenando con dos amigas cuando algo la descolocó. Moria Casán quiso saber cómo había empezado todo y ella respondió sin vueltas. “Yo estaba sentada con mi mejor amiga del colegio y otra amiga. Lo veo entrar a él y le digo a mis amigas: me había olvidado que era tan alto y tan lindo. Lo vi entrar en cámara lenta”, recordó entre risas.

Pero ese momento casi cinematográfico terminó abruptamente cuando una de sus amigas lanzó una advertencia que encendió todas las alarmas. “Che, creo que acaba de entrar… la ex. No la quiero nombrar”, dijo, aludiendo directamente a Wanda Nara. Según contó Eugenia, fue ahí cuando la incomodidad tomó protagonismo en la mesa.

La reacción de Eugenia fue tan espontánea como incrédula. “No, imposible, ¿qué va a hacer acá?”, respondió en ese instante, sin imaginar que unos segundos después confirmaría la presencia de ls conductora de MasterChef en el mismo salón. Y lo hizo acompañada “del cantante”, como definió a Elián “L-Gante” Valenzuela, con quien la empresaria tenía un romance.

A partir de allí, todo se volvió más tenso. Mientras Wanda Nara avanzaba hacia su mesa, la China Suárez sintió que debía decidir en cuestión de segundos cómo manejar la situación. “Le digo: ¿qué hago? ¿Me doy vuelta, no me doy vuelta? Miré y se fueron a sentar”, relató, dejando entrever el desconcierto del momento.

Pese a la incomodidad, la actriz reconoció que los verdaderos segundos eléctricos se dieron cuando se cruzó visualmente con Mauro Icardi. “Yo lo veía a Mauro, y él me veía a mí”, confesó. Esa mirada silenciosa terminó de potenciar el clima ya cargado entre todos los involucrados en aquel triángulo mediático que dominó semanas de titulares.

Hoy, con el tiempo pasado, la China Suárez reconstruyó la escena con un tono más liviano, pero sin ocultar la tensión que atravesó esa noche. Y aunque eligió no nombrar directamente a Wanda Nara, quedó claro que aquel encuentro todavía ocupa un lugar incómodo en su memoria, un recuerdo que volvió a salir a la luz y que sigue despertando repercusiones.