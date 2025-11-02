A veces la vida pone en pausa la sonrisa incluso de los que siempre eligen mirar el vaso medio lleno. Eso le pasó a Ariel Ansaldo, conocido por todos como Big Ari, quien días atrás fue víctima de un violento robo en su vivienda de Berazategui. Cinco delincuentes armados irrumpieron en la casa, lo ataron junto a sus padres y revolvieron cada rincón en busca de dinero.

Pese al miedo y los daños materiales, el ex Gran Hermano decidió contar lo sucedido a través de sus redes sociales. Con la voz quebrada y el semblante visiblemente afectado, compartió primero un mensaje que tranquilizó a sus seguidores: “Hola a todos. Nos robaron anoche, estamos los tres bien. En estos días les cuento más detalles. No tengo mi teléfono así que si reciben algún mensaje mío por WhatsApp durante el día, no soy yo. Les aviso cuando recupere mi línea. Besos de Ari”.

Horas más tarde, subió un video en el que se mostró conmovido por lo vivido y con una sinceridad que tocó a todos. “Saben que le pongo... Muchas veces me han criticado por el positivismo extremo, por remar la vida demasiado, que debemos superar todo, pero a veces es difícil, esta vez es difícil amigos”, comenzó, sin ocultar la tristeza que lo invadía.

Luego, recordó el momento del asalto y la impotencia que aún lo acompaña: “No solo desmoronaron toda mi casa y se llevaron todo mi pasado material. Me llevaron la sonrisa, me llevaron... esta vez sí que me vencieron, lo lograron al menos ahora, al menos hoy que es el segundo día desde todo lo que pasó”.

Con una mezcla de dolor y resiliencia, Big Ari también se tomó un instante para agradecer el apoyo recibido: “Uno cae y ya saben cómo es, pero bueno, acá estoy. Lo único que se me ocurre como siempre es meterle con el laburo y meterle con el deporte, andar en bici, gimnasio y los amigos. Gracias a mis amigos y a todos los mensajitos por Instagram, ayuda un montón. Nosotros somos tres, lo último que queda de la familia”.

En su mensaje final, Ariel habló del esfuerzo por mantenerse en pie tras tantas pérdidas. “Les mando un beso grande, voy a estar mejor. Con todo lo que pasó uno inexorablemente se siente vencido, frustrado, porque venía de meses de cambiar mi cuerpo, de perder peso, de perder laburo, opciones. Pero tenés que seguir, cuidar a tus viejos, hacer todo y ocuparte de tu vida”, expresó.

Y cerró con una frase que conmovió a todos: “A veces no se puede todo y creer que uno puede te puede llevar a la depresión o frustración. [...] Pensé que se iban a quedar a vivir acá por un momento con nosotros atados de por vida. Les mando un beso, esto es lo que me pasa, el universo Big Ari”.

Entre miedo, bronca y vulnerabilidad, Ariel Ansaldo transformó su relato en una catarsis pública. Y aunque admite sentirse “vencido”, su mensaje, paradójicamente, demuestra lo contrario: que sigue de pie, enfrentando el golpe más duro con la misma honestidad que lo volvió querido fuera de la casa más famosa del país.