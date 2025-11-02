Diego Topa revela su amor: emocionante mensaje por el cumpleaños de Hugo

En el mundo del espectáculo hay gestos que valen más que cualquier anuncio, y el de Diego Topa fue uno de ellos. Luego de años de mantener su vida privada bajo absoluto hermetismo, el querido artista infantil sorprendió al presentar públicamente a su pareja, Hugo Rodríguez, y acompañar la revelación con un mensaje que desbordó ternura.

El motivo fue especial: el cumpleaños número 42 de su compañero de vida. Desde su cuenta de Instagram, Topa publicó un carrusel de fotos junto a Hugo y escribió: “Para mi compañero de vida, el que está en todos los momentos ahí cerquita cuidándome y dándome todo su amor. Sos todo lo que soñé”. En pocas horas, la publicación se llenó de corazones, comentarios y mensajes de cariño hacia la pareja.

Aunque muchos sabían que Topa estaba en pareja, hasta ahora el artista había optado por mantener en reserva la identidad de su novio. “No digo quién es, no digo el nombre porque él no quiere y yo lo respeto, pero nos conocimos trabajando”, había contado años atrás. Sin embargo, esta vez decidió compartir su felicidad sin intermediarios ni misterios.

Su historia con Rodríguez comenzó en el ámbito laboral, cuando coincidieron en producciones infantiles. Con el tiempo, el vínculo se volvió inseparable. En 2016, ambos dieron el paso más importante de sus vidas: decidieron convertirse en padres. Ese sueño se hizo realidad el 21 de enero de 2020, cuando nació Mitai, su hija, fruto de un proceso de subrogación de vientre en Estados Unidos. “Ella me cambió la vida por completo”, reconoció el artista en más de una oportunidad.

En entrevistas, Diego Topa también contó con humor cómo lo llama su hija: “A mí me dice ‘papá Tebo’ porque no le salía decir Diego, y me encanta que me diga así. A veces quiere decirme ‘papá Diego’, pero le digo que no, porque amo que me diga papá Tebo”.

En esta oportunidad, además de celebrar el cumpleaños de Hugo, el conductor de Junior Express aprovechó para expresarle su amor con otra frase que conmovió a sus seguidores: “Que tengas un año lleno de sueños cumplidos, te merecés todo lo que está por venir. Que sea un año mágico. Te amo con todo mi corazón”.

El gesto no solo confirmó su relación, sino que también marcó un cambio de etapa en la vida de Diego Topa: la de mostrarse tal como es, sin reservas, viviendo el amor y la paternidad con orgullo, ternura y absoluta libertad.