El intento de robo en la casa de Valeria Mazza y Alejandro Gravier en San Isidro se convirtió en uno de los episodios más comentados del día. La modelo y el empresario estaban trabajando en España cuando, en pleno mediodía del miércoles, cinco delincuentes intentaron ingresar a la propiedad donde se encontraban dos de sus hijos junto a amigos y empleados. El hecho, que parecía una misión coordinada, terminó quedando en nada gracias a la agilidad de una de las jóvenes presentes.

Taina Gravier fue quien advirtió la presencia de los intrusos y actuó sin dudar. Según relataron, la adolescente gritó para alertar al resto de los presentes y al mismo tiempo realizó el llamado al 911. Su reacción inmediata resultó clave para impedir que los ladrones pudieran avanzar dentro del hogar, convertido en ese momento en el centro de una situación cargada de tensión.

En Lape Club Social, Benicio Gravier decidió hablar sobre el episodio y transmitir tranquilidad respecto al estado de su familia. Desde la vereda de la casa, donde todavía había movimientos policiales y periodistas, el joven sostuvo que intenta acompañar a su hermana de la mejor manera posible. Agradeció la presencia de los medios, asegurando que eso también generaba movimiento afuera y colaboración indirecta.

En cuanto a la comunicación con sus padres, Benicio Gravier explicó que la preocupación fue inmediata. Al estar lejos, la angustia de Valeria Mazza y Alejandro Gravier fue aún mayor, pero, según contó, pudieron tranquilizarlos rápidamente. Ambos permanecen atentos desde España y acompañaron virtualmente cada instante posterior al intento de robo.

El hijo de la pareja también describió cómo se desarrolló el hecho. Narró que todo ocurrió de manera sorpresiva y que los delincuentes ingresaron por el fondo del terreno. Sin embargo, al no poder avanzar hacia el interior de la casa, se vieron obligados a retroceder.

Las cámaras de seguridad permitieron entender lo sucedido con claridad. Benicio Gravier explicó que, al verlos, Taina Gravier cerró puertas y ambos se refugiaron en una habitación mientras aguardaban la llegada de la policía. Esa maniobra resultó decisiva para evitar cualquier confrontación.

Según relató, la patrulla llegó en cuestión de minutos, aunque los delincuentes ya habían escapado con apenas un par de mochilas. El joven aseguró que solo agarraron lo que encontraron en su camino y que abandonaron el lugar al darse cuenta de que la propiedad no estaba vacía.

A pesar del susto, Benicio Gravier remarcó que todos se encuentran bien y que, con el correr de las horas, lograron dimensionar la magnitud del peligro del que se salvaron. Como detalle curioso, afirmó que las dos perritas de la familia no reaccionaron ante el episodio: estaban en la cocina y no escucharon nada. Una anécdota mínima dentro de un día que, por fortuna, terminó sin víctimas ni daños mayores.