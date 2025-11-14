A muy corta edad, Juanita Tinelli enfrenta días especialmente complejos. A la reciente denuncia por presuntas amenazas, que dejó al descubierto un escenario familiar turbulento, ahora se suma un golpe inesperado en el plano afectivo: el final de su relación amorosa, un sostén emocional que había cobrado un rol central en los últimos meses.

La confirmación llegó a través de Pepe Ochoa en LAM (América TV), donde el panelista reveló, bajo el formato de enigmático, que Juanita Tinelli y Bautista Cuiña decidieron poner punto final a su vínculo. Aunque la pareja llevaba apenas cuatro meses de exposición pública, su unión se había mostrado sólida y cercana. Sin embargo, según trascendió, una fuerte discusión marcó un punto sin retorno.

Pepe Ochoa detalló que, pese al enamoramiento inicial, algo comenzó a resquebrajarse puertas adentro. “Estaban muy enamorados y muy bien, pero de repente ella mostró una faceta que a él no le gustó; dijo ‘no es por acá’ y la dejó”, sostuvo al explicar el trasfondo del conflicto que precipitó la separación.

A esas declaraciones se sumó la voz de Yanina Latorre, quien aportó un análisis aún más severo sobre la actitud de Juanita Tinelli dentro de la relación. La panelista aseguró que la dinámica se volvió insostenible para el joven y que esa tensión diaria terminó desgastando por completo el vínculo. De acuerdo con su mirada, éste habría sido el factor determinante para que Bautista Cuiña tomara distancia.

La ruptura llamó especialmente la atención debido a lo reciente que era el romance. Solo dos meses habían pasado desde que ambos comenzaron a mostrarse juntos, dejando ver una complicidad que rápidamente captó la atención del público y de los seguidores de la hija de Marcelo Tinelli.

La primera pista había surgido desde las redes sociales de Juanita Tinelli, cuando compartió una foto frente al espejo junto a Bautista Cuiña, una imagen sencilla pero contundente que dio pie a la oficialización del romance. Poco después, él replicó el gesto con una postal donde aparecía abrazándola, sellando así una historia que parecía recién empezar.

Según se contó en Puro Show (El Trece), la pareja se había conocido gracias a un amigo en común y, desde ese encuentro inicial, no se habían separado. Por eso la noticia del final sorprendió tanto, sobre todo por los malos términos en que habría ocurrido.

Este nuevo golpe emocional llega en uno de los momentos más delicados para la joven, quien atraviesa un panorama familiar cargado de tensiones. En ese contexto, la ruptura se convierte en un impacto aún más profundo, justo cuando la contención se vuelve indispensable.