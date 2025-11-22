La semana no podría ser más complicada para Alejandra Maglietti. A la tensión que vive desde el devastador incendio en el Polo Industrial Spegazzini, donde la fábrica de su pareja Juan Manuel Lago fue una de las más afectadas, se sumó ahora un episodio de inseguridad que la dejó desconcertada y furiosa. La panelista de Bendita decidió contarlo en sus redes sociales para alertar a sus seguidores y poner el foco en una modalidad delictiva que no para de crecer.

A través de su cuenta de X, Alejandra Maglietti reveló que fue víctima del conocido método del “inhibidor”, mientras se encontraba en pleno Palermo Soho. Esta técnica consiste en bloquear la señal del cierre centralizado de los autos, lo que impide que el vehículo quede trabado aun cuando el dueño cree haberlo asegurado. Una vez que la persona se aleja, los ladrones aprovechan para revisar y sustraer lo que encuentran a mano.

Según relató Alejandra Maglietti, los delincuentes se llevaron su bolso con maquillaje, ropa y accesorios que pensaba utilizar esa misma noche en Bendita. Aunque no se trató de un robo violento, la situación la dejó indignada por la impunidad con la que operan estas bandas. Además, reconoció que desde que lo difundió recibió decenas de mensajes de personas que pasaron por lo mismo, especialmente en zonas comerciales y de mucho tránsito.

Alejandra Maglietti insistió en la necesidad de estar atentos, ya que esta modalidad apunta a víctimas desprevenidas y se desarrolla en cuestión de segundos. Por eso, recomendó comprobar manualmente que las puertas queden bien cerradas, incluso cuando el control remoto indique lo contrario.

El robo ocurre en un contexto ya sensible para la panelista, que viene acompañando a su pareja en medio del desastre que provocó el incendio en el Polo Industrial Spegazzini. Juan Manuel Lago, dueño de Plásticos Lago, todavía intenta dimensionar el alcance de los daños. En diálogo con Mercedes Ninci, detalló que la planta afectada era completamente autónoma y albergaba todas las líneas de producción y empaquetado.

Aun con el dolor por las pérdidas materiales, Juan Manuel Lago aseguró que se salvó de milagro y que está enfocado en reconstruir la fábrica junto a su equipo. Mientras tanto, Alejandra Maglietti enfrenta este nuevo golpe con la misma determinación con la que acompaña a su compañero.

Ambos atraviesan días cargados de angustia e incertidumbre, pero coinciden en que lo más importante es que no hubo víctimas humanas y que, pese a los contratiempos, están dispuestos a seguir adelante.

El robo, aunque menor frente al incendio, sumó un capítulo inesperado a una semana difícil para la pareja, que intenta recuperar la calma en medio de tantos sobresaltos.