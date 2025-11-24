El actor y creador cipoleño Diego Brizuela anunció el regreso a escena de su unipersonal "ConCierto Recuerdo", con dos únicas funciones en Espacio Pueblarte sobre calle Chile 855, Cipolletti. Las presentaciones serán el viernes 28 de noviembre y el viernes 12 de diciembre, ambas a las 21:30.

Durante la entrevista con el programa "La segunda mañana" que se transmite por AM550, Brizuela recordó los orígenes de la obra que estrenó en 2018 en el teatro Camarín de las Musas en Buenos Aires, ciudad donde vivió durante dos décadas. "Me fue muy bien porque tuve muy buenas críticas con la obra. En 2019 pude viajar e hice gira por México y España", señaló. La pieza fue invitada por la Universidad Autónoma de Zacatecas y se presentó también en Madrid y Barcelona. "Cuando volvía todo canchero por haber viajado con mi obra, empezó la pandemia y quedó un poco estacionada, sin avances", agregó.

Brizuela explicó que "ConCierto Recuerdo" mezcla teatro, música y danza en un formato íntimo y poético. "La obra cuenta un poco la historia de un nió, la infancia, los recuerdos, la relación con la abuela, la mamá, los hermanos y la naturaleza", describió. También destacó la presencia de canciones que marcaron su niñez: "Mi tía Olga escuchaba mucho folklore latinoamericano, especialmente a Simón Díaz, por eso elegí varias de sus canciones y sumé otras que compuse yo".

El artista definió el espectáculo como un cruce entre recital y ritual: "Una colega me dijo una vez: Es como un recital, pero también parece un ritual. La obra va viajando entre recuerdos, canciones y música". Según explicó, ese juego de capas inspiró su título: "Es un juego de palabras, concierto por lo musical y recuerdo por esa borgiana de que el tiempo desgasta y uno completa los huecos de la memoria".

Brizuela destacó que la propuesta invita al público a reconocerse en las experiencias narradas. "Seguramente alguna vez todos nos subimos a un árbol, vimos una bandada de pájaros o nos hamacamos. La obra está llena de recuerdos que van directo al espectador", expresó. Para quienes deseen asistir, el artista subrayó que las funciones serán únicas y que ya quedan pocas entradas para la primera fecha: "Están todos invitados, creo que les va a gustar", cerró. Las entradas se reservan vía WhatsApp al 299 457-9974.

Mira la entrevista completa: