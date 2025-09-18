Adrián Pallares reveló cuánto ganan los participantes de Masterchef Celebrity

El desembarco de una nueva edición de MasterChef Celebrity en la pantalla de Telefe ya empezó a levantar polvareda incluso antes de su estreno. El ciclo de cocina, que tendrá a Wanda Nara como conductora, fue tema central en Intrusos (América TV), donde Adrián Pallares se despachó con información que dejó a todos boquiabiertos sobre lo que cobran las figuras convocadas.

Con el estilo frontal que lo caracteriza, Adrián Pallares no se guardó nada en pleno vivo y encendió la polémica. “Voy a contar una cosa que no sé si puedo decir... están pagando muy poco, todo se agradece, el trabajo es bienvenido pero hay unos suelditos que la verdad creo que ganaba mejor el chofer de Mirtha (Legrand)”, disparó sin filtros.

La revelación abrió un debate inmediato entre sus compañeros. Rodrigo Lussich, sorprendido, fue al hueso: “¿Menos de un palo?”. En este intento de saber más, se despertaron las risas, hasta que llegó la verdad. La reacción de su compañero lo confirmó, ya que hizo un leve movimiento con su cabeza asintiendo y además amplió el panorama: “Pero te pagan por semana, hay algunos que seguramente cobrarán bien pero hay otros... así que (Susana) Roccasalvo, andá a pedir un poquito más de guita porque seguro hay uno que está ganando mejor”.

Más allá del enojo que podría despertar entre los futuros participantes de MasterChef Celebrity, la charla en Intrusos, por cómo ventilaron los montos, no se quedó solo en la cuestión salarial. Paula Varela aportó otro dato caliente al revelar que la producción analiza modificar la fecha de inicio del reality: “Me dijeron que tal vez arranca antes, se adelantaría la fecha al 13 de octubre”.

Y como si fuera poco, Marcela Tauro sumó más expectativa televisiva al cruzar la información con otro gran lanzamiento de Telefe: “El 29 de septiembre, el día del Martín Fierro de TV, Santiago del Moro dice la fecha de arranque de Gran Hermano”.

De esta forma, mientras Wanda Nara se prepara para debutar como anfitriona de un ciclo que ya supo ser éxito en varias temporadas anteriores, la polémica por los sueldos de los participantes promete seguir dando que hablar. Lo cierto es que entre rumores de ajustes presupuestarios, cambios en la grilla y la competencia con otros realities, la nueva edición de MasterChef Celebrity llega rodeada de tensión.