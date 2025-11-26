La noche venía cargada de tensión en MasterChef Celebrity, con participantes que ya sienten el cansancio del certamen y un jurado cada vez más exigente. En medio de ese clima, Wanda Nara suele funcionar como descompresión: tira chistes, baja el dramatismo y acompaña a los cocineros amateur para que el reto no se convierta en un suplicio. Pero en el último programa, la dinámica cambió por completo cuando se cruzó con Miguel Ángel Rodríguez y mostró su peor faceta.

El actor apostó fuerte para la gala de salvación: llevó un plato típico brasileño que presentó con entusiasmo, incluso después de haber tenido una jornada complicada en el mercado del desafío de parejas. Sin embargo, cuando llegó el momento de la verdad, las caras de Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui anticiparon lo peor. La devolución fue tajante y dejó a Miguel Ángel en evidencia por varias fallas técnicas e incluso por falta de ingredientes.

Ahí apareció la sorpresa. En lugar del tono cálido que suele imprimir, Wanda Nara se sumó a la crítica con una contundencia inesperada. “Qué desastre, Miguel Ángel”, lanzó sin rodeos y con una maldad absoluta, dejando a todos atónitos. La frase fue tan dura que hasta Damián Betular intentó frenarla por su comentario desubicado. “No, tampoco un desastre”, le marcó.

En este marco se generó un silencio incómodo que ni los jurados esperaban. El comediante, lejos de desarmarse, eligió responder con humor y abrió un ida y vuelta que se transformó en uno de los momentos más comentados de la noche. Con ironía y un gesto de falsa ofensa, Rodríguez retrucó la situación: “Amor, desde séptimo grado que mamá no me decía esas cosas. Y ahora vos me lo decís...”, expuso, provocando risas en el estudio. Wanda Nara, lejos de retroceder, redobló su postura recordando que no solo había presentado un plato flojo, sino que había empezado la noche con un pecado imperdonable para su ego.

Entonces llegó su chicana final, dirigida tanto al participante como al público argentino. “Además, arrancaste desconociendo una canción que fue un himno para todos los argentinos. Te diría que aprendas mi letra, la bailes y, quizás, la próxima devolución te doy una mano yo”, lanzó por su canción que sólo tuvo 20 días en el pico máximo y luego pasó al olvido.

Mientras Miguel Ángel volvía a su estación, Wanda le hizo un gesto de “la cruz” para marcar lo mucho que le dolió que no conozca su faceta como cantante. A lo que el participante, notablemente fastidioso le tiró un último golpe certero para bajarla de su ego: “Ni Susana Giménez me trató así”.