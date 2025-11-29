En las últimas horas, Rocío Marengo encendió la preocupación de sus seguidores luego de ser internada en el sanatorio Otamendi por una complicación menor vinculada a su embarazo. La noticia se conoció rápidamente y generó inquietud, aunque la modelo eligió esperar para dar su versión y transmitir calma respecto a su estado y el de su bebé.

Desde la cama del centro médico, y acompañada por Eduardo Fort, su pareja y futuro padre de su hijo, Rocío Marengo decidió dar un mensaje directo para evitar rumores. “Hola a todos. Queremos contarles que con bebito estamos re bien”, escribió, dejando claro que, pese al susto, ambos se encuentran fuera de peligro y bajo control profesional.

La modelo explicó que prefirió no comunicar su internación de inmediato, aunque entendía la preocupación generalizada. En su mensaje, Rocío Marengo detalló el motivo del ingreso al sanatorio: los médicos le ordenaron “reposo absoluto” para evitar contracciones anticipadas y prevenir un trabajo de parto prematuro. La indicación, estricta y contundente, la llevó a permanecer en observación.

Aun así, Rocío Marengo destacó sentirse tranquila gracias a la atención recibida y valoró el profesionalismo del equipo médico del Otamendi. “Estar con atención de primera me hace sentir segura y tranquila”, expresó, remarcando que su prioridad es cumplir con todas las recomendaciones para llegar a término sin contratiempos.

La internación se produce semanas después del emocionante anuncio del sexo del bebé, cuando junto a Eduardo Fort revelaron que esperan un varón. El momento tuvo lugar a fines de septiembre en Punta Carrasco, bajo una llovizna porteña y rodeados de familiares y amigos. El programa Secretos Verdaderos, conducido por Luis Ventura, fue el único medio presente para registrar el esperado instante.

Durante la cobertura, el cronista Alejandro Guatti destacó la emoción del evento, que culminó con fuegos artificiales celestes que iluminaron el cielo. Allí, Eduardo Fort comentó que ya conocía el sexo del bebé, pero que la sorpresa para Rocío Marengo era parte de un sueño cumplido y un festejo que querían compartir.

Entre risas, la modelo bromeó sobre la elección del nombre y hasta anticipó la clásica disputa futbolera que podría darse en la familia: mientras ella sueña con que su hijo sea de River, su pareja quiere convencerlo para que sea hincha de Boca. Un anticipo de las muchas anécdotas que los esperan mientras transitan esta dulce cuenta regresiva.