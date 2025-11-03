La tranquilidad del clan Tinelli se rompió de golpe. En medio de una semana intensa, Juanita Tinelli sorprendió al publicar un mensaje desgarrador en sus redes sociales, donde contó que fue víctima de amenazas. Su frase, contundente, reflejó el nivel de angustia que atraviesa: “Ser su hija no puede significar vivir con miedo”.

El impacto fue inmediato. Mientras los usuarios intentaban comprender qué había ocurrido, Juanita Tinelli tomó una decisión inesperada: dejó de seguir en Instagram a su padre, Marcelo Tinelli, y también a su hermana Candelaria, un gesto que no pasó inadvertido y que encendió todo tipo de especulaciones.

En Infama (América TV), Laura Ubfal aportó información clave sobre el origen de los mensajes intimidatorios. “Quien amenazó a Juana y a toda la familia fue alguien muy cercano y conocido del clan”, aseguró la periodista en el ciclo conducido por Marcela Tauro, dejando entrever que no se trata de un ataque anónimo, sino de un conflicto interno con historia.

Desde una videollamada, Luis Ventura sumó su visión y planteó un costado económico detrás del conflicto. “Estas acciones pueden provenir de distintos frentes, de distintas situaciones y distintos tratamientos económicos que tiene, como empresario, que enfrentar Marcelo, y hay que ver si lo está enfrentando como realmente del otro lado están esperando”, explicó.

Tauro quiso ir al hueso: “¿Para vos es un tema económico?”. Y Ventura no dudó: “Sin ninguna duda”. Vale recordar que en los últimos meses, Marcelo Tinelli fue acusado de no abonar los sueldos en tiempo y forma de LaFlia, la productora que creó. Pero eso no sería el único frente económico en el que se encuentra débil.

Ubfal fue todavía más específica y reveló lo que hasta ese momento se mantenía en reserva. “Tengo el dato. Viene por el tema del fútbol”, señaló, en referencia a los vínculos de Tinelli con San Lorenzo. La conductora cerró la hipótesis con una frase que lo resumió todo: “Viene por el tema de San Lorenzo, fútbol. Bueno, él de San Lorenzo se fue mal”.

Así, la investigación apunta a un frente financiero y deportivo, más que a un problema familiar. Por lo pronto, la más afectada es Juanita Tinelli, mientras desde el entorno de Marcelo Tinelli mantiene la cautela para que las autoridades analicen las denuncias recibidas y las pruebas que podrían identificar al responsable.