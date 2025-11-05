El próximo sábado 8 de noviembre a las 22, Proyecto Crisálida volverá a presentarse en Allen, esta vez con su nueva propuesta musical titulada “Gaia”, una obra que combina música, arte y emoción en un formato escénico original. El grupo ya se presentó anteriormente en la ciudad, donde cosechó una gran respuesta del público. En esta segunda visita, llega con una puesta completamente renovada, que busca generar una conexión profunda entre la música, el cuerpo y la naturaleza.

“Gaia” propone un viaje sensorial, donde el sonido se transforma en experiencia y la energía del público se convierte en parte del espectáculo. La obra invita a sentir la música desde otro lugar, bajo el lema “Cuando la música entra en tu cuerpo”, que sintetiza la esencia del proyecto.

La presentación contará con músicos y performers en escena, combinando instrumentos, voces y visuales que acompañan el desarrollo de la obra. Proyecto Crisálida se caracteriza por explorar nuevos lenguajes artísticos y por ofrecer propuestas inmersivas que trascienden el formato tradicional de concierto.

El evento se realizará en un espacio local con capacidad limitada, por lo que se recomienda realizar reservas al 2984 508465. Desde la organización destacaron la importancia de generar espacios culturales alternativos en la región, que promuevan la creación colectiva y la experimentación musical.