Un trágico accidente ocurrido el sábado por la tarde en Cipolletti generó conmoción en la comunidad: un vehículo Fiat Palio Adventure cayó a un canal del barrio Santa Helena, en la intersección de las calles Hugo Rimelle y Juan Domingo Perón, quedó semisumergido con las cuatro ruedas hacia arriba y, al ser rescatado por bomberos, se halló en su interior a un hombre sin signos vitales.

Fuentes policiales y judiciales confirmaron que la víctima era Alberto Márquez Melendres, de 47 años, oriundo de Bolivia y radicado en la región. Su fallecimiento generó profundo impacto en el entorno cercano y en el barrio donde ocurrió el hecho.

El estudio forense realizado en la morgue judicial de Roca determinó que la causa de muerte fue ahogamiento, descartando lesiones previas o agresiones externas. La confirmación oficial del Ministerio Público Fiscal de Río Negro permitió despejar dudas sobre las circunstancias del deceso, y se descartaron indicios de criminalidad.

El operativo y la investigación

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 45, personal del Gabinete de Criminalística y los bomberos voluntarios. La fiscal a cargo del caso, Yesica Montenegro, ordenó distintas medidas para avanzar en la investigación y establecer cómo el vehículo terminó dentro del canal y si hubo factores externos que contribuyeron al accidente. El hecho generó conmoción en Cipolletti por la seguridad en zonas de canales y desagües de la ciudad, donde se han registrado otros episodios similares.