El Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) difundió el estado de situación en Bariloche y El Bolsón y las medidas de prevención vigentes a partir de la incorporación de un avión de observación con tecnología de INVAP para fortalecer la respuesta operativa. El informe detalla que, en Bariloche, el índice de peligrosidad es muy alto. El incendio en el cerro Runge continúa controlado y en fase de liquidación, con tareas de vigilancia, monitoreo y enfriamiento que aseguran que no haya riesgo de propagación. Durante este domingo, personal del SPLIF intervino en Villa Llanquín ante denuncias por uso indebido de fuego; la quema fue extinguida de inmediato y se labró el acta correspondiente.

Para este lunes se anticipa cielo mayormente cubierto, con una temperatura máxima de 15 °C, viento del oeste a 29 km/h y ráfagas de hasta 53 km/h. Por la noche se espera un marcado descenso de temperatura y viento con ráfagas.

En El Bolsón, el índice de peligrosidad es alto. No se registraron incendios en la jornada. El pronóstico indica condiciones inestables, con una máxima de 12 °C, viento del oeste a 13 km/h y ráfagas de hasta 18 km/h. Por la noche se mantendrán las condiciones inestables con viento leve.

Durante la vigencia de la Emergencia Ígnea en Río Negro está prohibido encender fuego al aire libre en zonas de bosque, montaña, senderos, riberas de ríos, lagos y arroyos, así como en espacios públicos o áreas naturales sin habilitación. También está prohibida la quema de residuos y el uso recreativo del fuego.

Solo se permite cocinar en lugares expresamente habilitados y únicamente cuando el índice de peligrosidad lo autoriza. Cuando el riesgo es extremo, no se permite hacer fuego bajo ninguna circunstancia, incluso en campings, fogones y viviendas particulares.

El incumplimiento de estas medidas puede derivar en multas de entre 100 y 100.000 litros de gasoil, además de acciones penales y patrimoniales contra los responsables.