Johnny Depp volverá a pisar suelo argentino y esta vez lo hará con un paso lleno de compromisos artísticos y mediáticos. El reconocido actor de Hollywood llegará para presentar su nueva película como director y, en medio de su agenda en Buenos Aires, hará una parada televisiva que promete dar que hablar: su presencia en el diván de Verónica Lozano.

El anuncio llegó durante la última emisión de Cortá por Lozano, cuando Verónica Lozano sorprendió al público con una revelación que rápidamente dominó las redes. Lozano destacó la importancia de este momento para el ciclo que lleva casi una década al aire y confirmó que el martes 11 de noviembre contará con una entrevista exclusiva con Johnny Depp, una figura internacional pocas veces vista en un estudio local.

El artista arribará al país en el marco de la presentación de Modigliani, tres días en Montparnasse, un proyecto que lo devuelve detrás de cámara para retratar la vida turbulenta del pintor italiano Amedeo Modigliani durante 1916 en París. La producción tiene un lazo argentino clave: la participación del productor Jorge “Corcho” Rodríguez, esposo de Verónica Lozano y amigo personal del actor.

Con el horario ya confirmado para las 14:30 en Telefe, la charla promete ir más allá del cine. Se especula con que se toquen temas de su vida íntima, incluyendo el fanatismo que Mauro Icardi declaró tener por él y las comparaciones que el futbolista hace entre su relación con Wanda Nara y la historia mediática de Johnny Depp con Amber Heard.

El regreso del protagonista de Piratas del Caribe ya había generado revuelo a comienzos de año, cuando pasó unos días en Argentina y fue visto junto a Rodríguez y Verónica Lozano. Ahora, la expectativa sube de nivel con un estreno mundial que lo ubica nuevamente en el centro de la escena internacional.

La película ya tiene un recorrido exitoso en festivales de renombre, desde San Sebastián hasta Roma, donde obtuvo distinciones y elogios por su retrato artístico y su producción internacional de alto nivel. El desembarco en el país incluirá una Avant-Premiere exclusiva en el Cinemark Palermo con parte del elenco presente.

Además, Johnny Depp aprovechará su visita para brindar una masterclass en La Plata junto a Riccardo Scamarcio, protagonista del filme. Un encuentro que convoca a estudiantes, artistas y cinéfilos ansiosos por escuchar al multifacético creador.

Con cine, glamour y una entrevista que promete titulares, Johnny Depp se prepara para un regreso que sin dudas será uno de los eventos más comentados del año en el espectáculo argentino.