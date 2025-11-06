El clima en MasterChef Celebrity se volvió más tenso de lo habitual y esta vez la protagonista fue Valentina Cervantes, quien decidió dar un paso al costado en medio de un cruce con Wanda Nara. Lo que parecía una simple diferencia televisiva terminó derivando en su renuncia al ciclo de Telefe, marcada por viejas rencillas que salieron nuevamente a la luz.

La situación explotó luego de un intercambio que quedó parcialmente editado en el programa. Según reveló Ángel de Brito en LAM, el detrás de escena fue mucho más picante de lo que se vio en pantalla: “Hubo una cosa que se editó. Wanda se hizo la picante y Valu no es ninguna gila y le respondió más picante”, explicó el conductor, confirmando que el ida y vuelta superó los límites de la competencia culinaria.

La tensión entre ambas ya venía de antes. Desde que se conoció que Wanda Nara habría intercambiado mensajes con Enzo Fernández durante unas vacaciones en las que coincidieron, el vínculo con Valentina quedó marcado por la incomodidad. Aunque la conductora negó haber tenido intenciones personales, la situación dejó huellas difíciles de disimular.

La periodista Yanina Latorre agregó más detalles sobre lo ocurrido. “Valu le da gracia cada vez que Wanda la encara porque tiene los mensajes en su celular”, sostuvo en el programa, asegurando que el propio Enzo fue quien le mostró la conversación a su pareja. Una revelación que volvió a poner en duda la versión de Wanda.

El escándalo tomó mayor dimensión cuando De Brito confirmó la noticia que muchos intuían. “Ya renunció y se despide en cinco días Valu Cervantes, mujer de Enzo Fernández”, anunció, dejando claro que la decisión estaba tomada. Según trascendió, la influencer tenía planeado regresar a Inglaterra junto a su hija y el futbolista, aunque la tensión con la conductora habría acelerado los tiempos.

Vale recordar que hace unas semanas, en A la Tarde (América TV), Santiago Sposato aportó una versión que explica el origen del conflicto. “Wanda Nara le habría escrito a Enzo Fernández: ‘Te acabo de ver por el barrio, escribime si querés’”, contó el periodista. El mensaje, según detalló, fue visto por el propio jugador al volver a su casa y él mismo se lo mostró a Valentina.

Aunque nadie quiso confirmarlo oficialmente, en los pasillos del canal aseguran que el ambiente entre ambas se volvió insostenible. Y mientras Wanda continúa al frente del programa con su pícaras indirectas y tocando este tema, Valentina Cervantes eligió retirarse con perfil bajo, dejando detrás un episodio que mezcla cocina, celos y una polémica que, al parecer, traspasó la pantalla.