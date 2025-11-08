Desde hace años, Germán Martitegui se ganó la fama de ser el más estricto del jurado de MasterChef. Pero esta vez, su actitud llamó aún más la atención cuando fue consultado por la abrupta salida de Valentina Cervantes del programa culinario de Telefe. Lejos de mostrarse dispuesto a ofrecer detalles, el reconocido chef se mostró incómodo y prefirió cortar la conversación.

El cocinero fue interceptado en un evento público por un móvil de Intrusos, donde se le preguntó por el éxito de la actual temporada del ciclo conducido por Wanda Nara. Con una respuesta breve y sin demasiadas vueltas, Germán Martitegui solo afirmó: “Estamos muy contentos, la verdad. Muy bien”, dando por finalizado rápidamente el tema.

Sin embargo, la entrevista tomó otro rumbo cuando el notero quiso profundizar en la renuncia de Valentina Cervantes, pareja del futbolista campeón del mundo Enzo Fernández. La influencer dejaría el certamen en plena etapa de competencia, una decisión que generó fuerte repercusión. Pero Germán Martitegui no quiso hacer comentarios y, con evasivas, intentó huir de la consulta: “No, no sé nada. Muy bien. Gracias chicos”.

El periodista insistió y preguntó si la partida de la joven podría estar vinculada al conflicto que mantuvo con la conductora del ciclo. La respuesta del jurado fue tajante: “No tengo idea de qué me estás hablando, en serio”. Su tono se volvió cada vez más molesto.

Aun así, el móvil no se dio por vencido. Intentaron conocer si la producción les informa a los jueces sobre estas decisiones. Pero Germán Martitegui volvió a cerrar la puerta: “¡No sé! Ustedes lo sabrán, yo no sé nada”. De inmediato, optó por retirarse y finalizar el intercambio.

Mientras tanto, la polémica continúa creciendo detrás de cámara. Según trascendió, la relación entre Valentina Cervantes y Wanda Nara estaba tensa desde el comienzo del reality, alimentada por rumores que involucraban al marido de la participante. Aunque ambas negaron cualquier conflicto personal, la situación explotó tras un cruce al aire que dejó al descubierto la mala relación.

Si bien la renuncia de Valentina Cervantes ya estaba prevista por compromisos familiares en Inglaterra, su despedida adelantada reavivó las sospechas. ¿Fue solo una cuestión de agenda o la televisión perdió a una participante picante por un escándalo aún no contado? Por ahora, Germán Martitegui guarda silencio… y el misterio crece.