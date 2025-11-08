A pocas semanas de dar la bienvenida a su primera hija, Oriana Sabatini vivió una tarde repleta de emoción junto a familiares y amigas cercanas. Antes de emprender el regreso a Italia, donde será el nacimiento, la sorprendieron con un baby shower muy especial que combinó afecto y una estética cuidadosamente planificada. Aunque la celebración estuvo rodeada de cariño, se notó la ausencia de Catherine Fulop, que se encuentra actualmente de viaje y no pudo acompañar el momento.

El festejo, organizado por su hermana Tiziana y un grupo íntimo de amistades, tuvo un concepto que la cantante ama desde chica: la magia de Harry Potter. Fan declarada de la saga, Oriana Sabatini se encontró con una ambientación que parecía sacada de Hogwarts, donde cada elemento fue pensado para transportarla al universo de J.K. Rowling.

La decoración principal fue una gran mesa elegante, con manteles blancos, vajilla delicada y copas de cristal. Las servilletas rojas sujetas con anillos dorados reforzaron el estilo mágico, mientras que pequeñas snitches y velas encendidas crearon un clima cálido y festivo. Las fotos muestran un ambiente acogedor, donde predominaban los colores característicos de Gryffindor.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue el techo cubierto de globos dorados y bordó, que daban volumen y energía al espacio. Además, sobre un ventanal se escribió la icónica frase “The Chamber of Secrets has been opened”, esta vez reinterpretada como un anuncio divertido del gran secreto que está por revelarse: la llegada de su bebé.

La mesa dulce fue otro punto fuerte del evento, con una torta bordó y dorada coronada por la palabra “baby”. Cupcakes, galletas con los escudos de Hogwarts y delicias temáticas completaron la propuesta, junto con una selección de bocados salados para disfrutar durante la tarde.

Entre risas y abrazos, hubo un momento que quedó marcado en las redes: la intervención artística de la pancita de Oriana Sabatini. Su círculo íntimo la llenó de dibujos, corazones, flores y mensajes afectuosos, reflejando no solo expectativa sino complicidad y humor.

Este encuentro se convirtió en una despedida cargada de ilusión antes de que la familia se instale en Europa para recibir a la nueva integrante. Rodeada de magia, globos y mucha calidez, Oriana Sabatini vivió un recuerdo que atesorará para siempre, mientras cuenta los días para convertirse en mamá por primera vez.