Mauro Icardi volverá a la Argentina después de cinco meses instalado en Estambul, donde sigue su carrera en el Galatasaray y convive junto a la China Suárez y los hijos que ella tuvo con Benjamín Vicuña. Lejos de los escándalos recientes, el futbolista decidió que es momento de retomar el contacto cercano con sus hijas y vivir un reencuentro que se viene preparando con mucha anticipación.

La abogada de Mauro Icardi, Elba Marcovecchio, confirmó en una entrevista televisiva que el viaje no es improvisado, sino parte de una planificación detallada. La letrada aseguró que las gestiones con el club turco demandaron tiempo, pero que el delantero siempre mantuvo firme la intención de estar con sus hijas, aun cuando eso implicara venir por pocas horas. Su deseo manifestó que va más allá de cualquier conflicto judicial o mediático.

Respecto al encuentro familiar, Elba Marcovecchio explicó que existen disposiciones judiciales que ordenan cómo debe llevarse a cabo la visita. Por ese motivo, se maneja la información con reserva, para evitar que se generen tensiones o situaciones que puedan afectar a las niñas. Aun así, la abogada destacó el compromiso de Mauro Icardi en garantizar que el reencuentro sea positivo para todas las partes.

Uno de los temas que más ruido generó en los medios fue la deuda de cuota alimentaria reclamada por Wanda Nara. Sin embargo, la representante legal de Mauro Icardi fue tajante al afirmar que el jugador no tiene restricciones para ingresar ni salir del país. El conflicto está apelado y, además, el futbolista es solvente y posee bienes en Argentina que aseguran el cumplimiento de sus obligaciones.

La preocupación mayor no es económica sino emocional. La abogada reconoció que Mauro Icardi tiene un temor justificado: que se repitan episodios dolorosos del pasado. En su última visita al país, la policía intervino cuando las niñas se negaban a bajar para verlo en el edificio donde viven con su madre, lo que derivó en imágenes virales que recorrieron las redes sociales.

Aquella situación marcó un antes y un después. Ahora, el entorno de Mauro Icardi busca que todo se lleve con cautela para priorizar el bienestar de las pequeñas. El futbolista espera poder disfrutar de tiempo de calidad sin presiones externas.

Con su regreso, Mauro Icardi enfrenta un nuevo capítulo en su vida familiar. Las expectativas son altas y el desafío también: convertir este viaje en un puente para sanar vínculos y dejar atrás los momentos más turbulentos.